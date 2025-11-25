哈萨克斯坦与土库曼斯坦加强农业领域合作

萨帕若夫指出，哈萨克斯坦与土库曼斯坦历来是互信伙伴，其中农业合作具有特殊意义，而土库曼斯坦市场也是哈国产农产品出口的重点方向之一。

今年前九个月，两国农产品贸易额达到1.03 亿美元（增长37.5%）。其中，哈萨克斯坦对土库曼斯坦的农产品出口达到7000万美元，增长70%。出口增长主要得益于粮食运输：优质小麦出口增长1.5 倍，面粉出口增长4倍，葵花籽油出口也已恢复。

哈方表示，愿通过预付款机制和在哈萨克斯坦境内建立合资企业等方式，确保向土库曼斯坦稳定、长期供应粮食和面粉。

双方还讨论了兽医合作、生物安全问题，以及扩大畜牧产品贸易的途径。此外，两国科研机构之间的合作——包括经验交流、联合研究和人才培训——也被认为具有重要意义。

切季耶夫对建设性会谈表示感谢，高度评价双边合作潜力，并强调土库曼斯坦愿积极推进联合项目、扩大贸易规模并共同加强两国粮食安全。

【编译：达娜】