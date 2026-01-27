哈萨克斯坦与以色列签署免签备忘录 深化双边合作

据外交部消息，双方签署的文件包括：关于两国持普通护照人员互免签证可能协议的意向备忘录、公共外交领域合作谅解备忘录，以及外交人员培训合作文件。

会谈期间，两国就扩大经贸、投资、创新及人文交流进行了深入讨论。

哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，以色列外长此次访哈充分体现了双方加强双边关系的共同意愿。

他指出：“2025年1月至11月，哈以两国贸易额达到1.62亿美元。近20年来，以色列对哈萨克斯坦经济直接投资累计约5亿美元。”

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

会谈特别聚焦水资源高效管理、农业及粮食安全合作领域。哈方高度评价以色列在节水技术方面的丰富经验，并邀请以色列企业参与联合项目。

双方还就地区和全球议程上的热点问题交换了意见。哈萨克斯坦再次重申，支持以联合国安理会“两国方案、两国人民”原则为基础的巴勒斯坦问题政治解决。

以色列外交部长吉德翁·萨尔则将哈萨克斯坦视为以色列重要的伙伴和友好国家。

他说：“哈萨克斯坦是我们可靠的合作伙伴。两国关系建立在共同历史和民主价值观之上。我们高度赞赏托卡耶夫总统面向未来的远见卓识，并致力于全面挖掘这一伙伴关系的潜力。”

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

以色列方面表示，愿进一步扩大经济合作，尤其在网络安全、医疗卫生、农业及水资源保护等领域加大投资。为此，以色列派出由30余名商界代表组成的代表团随访阿斯塔纳。

【编译：木合塔尔·木拉提】