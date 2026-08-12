委内瑞拉与以色列断交17年后重开领事渠道

普拉森西亚当天在社交媒体上发布了委内瑞拉政府声明，称委以双方同意继续开展因6月24日地震应急响应与重建工作而产生的双边技术合作，并“建立一个协调机制，以便根据需要为居住在对方国家的本国公民提供领事服务”。

声明称，两国“认识到以色列国与居住在委内瑞拉玻利瓦尔共和国的犹太社区之间关系的重要性，该社区是两国之间重要的历史友谊桥梁”。

以色列外交部同一时间在社交媒体发布声明，措辞与委方一致。

综合委内瑞拉《国家报》《以色列时报》等媒体报道，2009年1月，委内瑞拉时任总统查韦斯抗议以军在加沙地带的军事行动，驱逐以色列大使并断绝两国一切关系。此后17年，两国没有任何官方外交接触。

委内瑞拉与以色列此次关系缓和得益于以色列在委内瑞拉6月严重地震后提供的人道主义与技术援助。以色列工程师和救援专家协助委方进行了评估与重建规划，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯于7月公开感谢以色列团队。《以色列时报》称，以色列总理内塔尼亚胡此前也曾赞扬以色列援助团“正在重建关系”。

有分析指出，两国均将此次安排描述为协调机制而非全面恢复关系，其实际价值将取决于该机制在护照、公证及公民保护服务方面启动的速度。双方短期内不会重开大使馆。

委内瑞拉近期外交动作频频，与多个国家关系回暖。7月24日，委内瑞拉和秘鲁决定启动逐步恢复双边关系的进程；8月2日，委内瑞拉和多米尼加政府发表联合公报，称双方同意逐步实现外交和领事关系正常化；8月6日，委内瑞拉和智利正式恢复领事关系。