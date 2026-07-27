叙利亚总统寻求与以色列达成安全协议

（哈萨克国际通讯社讯）据联合早报网消息，叙利亚总统沙拉说，叙利亚寻求与以色列达成一项安全协议。

路透社报道，沙拉星期天（7月26日）接受半岛电视台访问时说，叙利亚和以色列可在不损害叙利亚对戈兰高地主权的前提下，为两国实现全面和平铺平道路。

以色列在1967年“六日战争”（第三次中东战争）中从叙利亚手中夺取戈兰高地，并于1981年通过《戈兰高地法》，正式单方面吞并此地区。

沙拉说，叙利亚试图联合众多国家施压以色列，对叙利亚采取更加平衡的政策，“我们正在避免陷入对抗”。

沙拉也说，他的政府“不考虑对黎巴嫩进行军事干预”。在叙利亚内战期间，获伊朗支持的黎巴嫩什叶派武装组织真主党与沙拉处于对立阵营。

2024年12月，叙利亚阿萨德政权在沙拉领导的反对派武装的攻势下倒台后不久，以色列军队就开进叙利亚并占领战略要地。以军进入叙利亚境内的非军事区，包括可俯瞰叙利亚首都大马士革的黑门山（Mount Hermon）叙利亚一侧。自那时候起，以军便对叙利亚发动空袭，并在叙利亚境内拘留人员。以色列还介入其所谓保护叙利亚西南部少数民族德鲁兹人（Druze）的任务。

2025年，沙拉成为自1967年以来首位到美国纽约出席联合国大会的叙利亚总统。沙拉的政府正在努力重建外交关系并恢复国内经济。

今年早些时候，美国总统特朗普说，他与沙拉讨论过打击真主党的问题。特朗普此前曾批评以色列在黎巴嫩造成过多平民死亡。