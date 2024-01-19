托卡耶夫总统与意大利总理梅洛尼举行会谈

国家元首首先对梅洛尼的热忱欢迎表示感谢。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与意大利保持着密切的政治对话，紧密的经济联系以及丰富的文化人文交往。

Фото: пресс-служба Акорды

-作为意大利在中亚地区的重要合作伙伴，我们为此感到自豪。我们的经济合作正在蓬勃发展，具有巨大的增长潜力。-托卡耶夫总统说。

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国家元首表示，意大利是哈萨克斯坦在欧洲的主要贸易伙伴，也是哈萨克斯坦最大的投资来源国之一。两国贸易额总计近150亿美元，意大利对哈萨克斯坦经济的直接投资达到73亿美元。目前，有300多家意大利企业在哈萨克斯坦开展业务，其中包括ENI、SDF Group、PetroValves、Maire Tecnimont、IVECO、Tenaris等大型投资者。

托卡耶夫总统还提到了哈意两国在联合国、欧安组织、欧洲委员会和经合组织等全球平台上为实现共同目标而开展的合作。他表示，哈萨克斯坦愿意进一步加强在全球安全、地区稳定、反恐和气候变化方面的合作。

国家元首对阿拉木图意大利文化学院的开设表示欢迎，并指出文化外交、教育合作和观光旅游将在加深各国人民和国家之间的联系方面发挥重要作用。

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梅洛尼则表示，哈萨克斯坦与意大利之间已建立了高水平的关系，并重申意大利愿意进一步发展同哈萨克斯坦的联系。

-我们认为您此次访问为进一步加强哈萨克斯坦与意大利关系提供了绝佳的机会。-梅洛尼表示。

会议特别关注深化经贸、投资、能源、交通物流、农业、文化人文、教育领域的合作，以及解决绿色能源问题和发展两国首都之间的空中交通。

双方还就国际和地区热点问题进行了交流。

-相信今天的会谈标志着我们双边关系将进入一个新的阶段，并将为进一步深化双边合作提供良机。-托卡耶夫总统表示。

在会议结束时，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和意大利总理梅洛尼发布了联合声明。

【编译：阿遥】