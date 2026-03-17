哈萨克斯坦与意大利合作在扎瑙津建设247兆瓦混合电站

阿克肯杰诺夫表示，意大利始终是哈萨克斯坦值得信赖的重要合作伙伴。目前，两国间的合作对话正逐步转化为一系列具体的工业项目。

会谈中，双方特别强调了扩大资源基础的重要性。2026年1月，哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）与意大利能源公司Eni已进入里海盆地“卡缅科夫斯基”区块勘探工作的实践阶段。此外，“南部楚河一萨雷苏”和“别列克”区块的相关研究工作也在持续推进。

能源部指出，除在卡沙甘油田和卡拉恰甘纳克油气田的合作外，双方还将进一步加强在油气化工领域的协作。在“聚乙烯”大型项目框架下，由意大利Maire Tecnimont公司牵头的国际联合体已开始建设聚合装置及天然气分离综合体的相关施工安装工程。

在能源转型方面，哈萨克斯坦正与Eni公司合作，在曼格斯套州扎瑙津市建设一座总装机容量247兆瓦的混合电站。该项目将太阳能、风能以及天然气发电系统整合在同一能源体系中运行。

项目建设已取得初步进展。2025年9月，配备8万块太阳能电池板的太阳能发电设施已投入运行并开始生产清洁电力。根据规划，天然气和风电设备也将在2026年底前投入使用。

项目建成后，将为曼格斯套州多家油气企业提供稳定能源保障，其中包括“Өзенмұнайгаз”和KazGPP等企业，从而提升该地区能源供应的可靠性。

与此同时，在传统能源领域，哈萨克斯坦正与意大利Ansaldo Energia公司合作，对阿拉木图第三热电站进行升级改造，安装新的燃气轮机设备。相关设备已于今年1月运抵电站施工现场。

会谈最后，哈方表示欢迎更多意大利企业参与哈萨克斯坦燃料能源综合体的发展项目。相关合作将有助于进一步提升国家能源系统的稳定性，并提高能源生产的环保效率。

【编译：达娜】