普京与泽连斯基回应特朗普28条和平计划：表达谨慎乐观但存疑虑

据ABC News报道，该计划由美国国务卿马尔科·鲁比奥参与指导、总统特使史蒂夫·威特科夫起草，共28条，于本周四正式呈交泽连斯基。

该计划正值乌克兰遭受重大损失、俄军推进新领土之际推出。特朗普28条和平计划最核心的内容包括：立即全面停火，双方退至约定位置；事实承认俄方已占领土；乌克兰放弃加入北约，且军队上限为60万，北约为乌克兰提供安全保障；解除对俄制裁，俄重返G8；乌克兰100天内举行选举等。其他条款基于上述内容展开细化、人道安排和执行机制。

总体而言，特朗普28条的核心内容用一句话总结是：以“冻结现有战线 + 乌克兰永久中立 + 俄获经济解禁”换取美国担保下的停火与重建。

泽连斯基警告，乌克兰面临艰难抉择：要么牺牲“尊严”，要么失去最重要盟友的支持——他未点名具体国家。他强调，下周形势将“极为复杂”。同时，泽连斯基正面临自冲突爆发以来最大腐败丑闻，该案波及多名高层官员，对其领导力构成重大冲击。

普京在国家安全会议上表示，俄罗斯准备以该计划为基础寻求“根本性和平解决方案”，但尚未深入审视细节。他透露，此版计划系今年夏季阿拉斯加峰会期间与特朗普团队讨论的草案“主要更新版”。普京强调，计划需符合莫斯科核心利益。

据了解，特朗普曾将11月27日感恩节定为签署“合适时机”。

