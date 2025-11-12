哈萨克斯坦与以色列签署特殊儿童教育合作备忘录

据悉，该文件由哈萨克斯坦教育部与以色列区域合作部、教育部、国际合作发展署以及外交部共同签署。

备忘录旨在通过推动包容性教育领域的合作，为有特殊教育需求的儿童创造平等接受优质教育的条件。

文件内容包括在教育领域的知识与经验交流、专业人员培训提升，以及加强两国教育机构和专家之间的专业联系。

哈萨克斯教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在签署仪式上表示：

“这对哈萨克斯坦而言，是深化包容性教育实践合作与强化伙伴关系的重要一步。我们致力于不断改进特殊教育儿童的教学经验，并提升相关专业人员的职业能力。”

近年来，哈萨克斯坦在推动包容性教育方面投入了特别关注。为保障各类儿童享有平等的教育机会，国家已建立完善的法律与规范体系。全国特殊教育机构、心理与教育支持中心以及资源教室的数量持续增加，所有学校均逐步落实无障碍教育标准。

此外，今年10月，哈萨克斯坦首次举办了世界包容性教育大会。这一重要活动汇聚了来自全球的教育专家与教师群体，为分享经验与理念提供了交流平台。