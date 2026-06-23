哈欧深化科研与创新领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对比利时进行正式访问期间，哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克分别会见欧盟委员会研究与创新总司副司长玛丽亚·克里斯蒂娜·鲁索（Maria Cristina Russo）和欧洲创新委员会主席米希尔·斯赫费尔（Michiel Scheffer）。

会谈重点围绕加强哈萨克斯坦与欧盟在科学研究、创新发展和技术创业等领域的合作展开。

双方特别讨论了推动哈萨克斯坦加入“地平线欧洲”（Horizon Europe）计划的相关事宜。哈方认为，加入该计划将为本国高校、科研机构和企业参与欧洲科研联盟、联合研究项目以及欧洲研究区建设创造更多机会，是深化国际科研合作的重要战略举措。

此外，双方还就深科技领域发展、科研成果商业化、支持初创企业、人工智能在科研和工业领域的应用，以及与欧洲伙伴共同实施创新项目等议题交换意见。

哈科学和高等教育部表示，此次会谈是推动哈萨克斯坦加入“地平线欧洲”计划、扩大与欧盟创新合作的重要一步。

哈方强调，其目标不仅是参与个别科研项目，更希望推动本国高校、科研机构、初创企业和科技公司全面融入欧洲科研、创新及深科技合作网络。为此，与欧盟委员会和欧洲创新委员会开展务实合作将具有重要意义。