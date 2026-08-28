世界手风琴与巴扬锦标赛在阿斯塔纳落幕 哈萨克斯坦选手夺冠

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦文化和信息部支持下，由罗扎·巴格兰诺娃国家学术音乐会机构“哈萨克音乐会”（Qazaqconcert）组织举办的国际知名手风琴与巴扬赛事——第79届“Coupe Mondiale”世界锦标赛日前在阿斯塔纳举行闭幕式。

哈萨克斯坦文化和信息部文化委员会主席阿扎马特·别尔卡伊罗夫出席闭幕式并致辞。他表示，哈萨克斯坦始终高度重视文化和精神领域发展，今年已实施多项重要文化项目，此次国际赛事也是其中之一。文化和信息部将继续支持国际文化倡议，并推动更多大型文化项目在哈萨克斯坦举办。

别尔卡伊罗夫代表文化和信息部向国际手风琴家联合会、评审团、“哈萨克音乐会”组织团队、全体参赛者和赞助商表示感谢，并向获奖选手表示祝贺。

Фото: Қазақконцерт

闭幕式上公布了多个组别的冠军名单。国际手风琴家联合会（CIA）主席米尔科·帕塔里尼（Mirco Patarini）为部分获奖者颁发奖项。

其中，俄罗斯Siberian Bayan Quartet获“古典音乐合奏”组第一名；意大利选手达维德·迪·贾科莫（Davide Di Giacomo）获青少年流行演奏组第一名；日本选手富田水谷（Futa Mizutani）获青少年“Coupe Mondiale”组第一名；波黑选手乔尔杰·佩里奇（Djordje Peric）获成人流行演奏组第一名；俄罗斯选手季穆尔·谢特拉科夫（Timur Setrakov）获“Coupe Mondiale大师”组第一名；哈萨克斯坦“Scythians”三重奏获“世界音乐合奏”组第一名；哈萨克斯坦选手詹多斯·萨吾特（Zhandos Sauyt）夺得“Coupe Mondiale”组冠军。

Фото: Қазақконцерт

闭幕音乐会上，七个组别的冠军选手分别登台演奏。来自不同国家的优秀巴扬和手风琴演奏家在阿斯塔纳同台展示演奏技艺。

当晚演出还融合了哈萨克民族音乐与世界古典音乐。“阿斯塔纳萨兹”哈萨克国家民俗乐团、Samga、Saz&Soul、“古丽杰尔”歌舞团芭蕾舞团以及多名艺术家和“哈萨克音乐会”所属艺术团体登台演出。

闭幕式高潮环节，40余名巴扬演奏者共同演奏经典冬不拉曲目《阿岱》。活动最终以叶斯肯德尔·哈桑加利耶夫创作的《阿塔梅肯》歌曲结束。

本届比赛共收到147份参赛申请，其中包括126名独奏选手和21支乐团，乐团成员共62人。考虑到部分参赛者同时参加多个组别，实际参赛音乐家总人数为153人，其中32人参加了两个或多个组别。

Фото: Қазақконцерт

来自16个国家的音乐家参加了本届比赛，其中哈萨克斯坦共有40名选手参赛。其他参赛国家包括俄罗斯、中国、葡萄牙、意大利、黑山、塞尔维亚、克罗地亚、瑞士、日本、乌兹别克斯坦、巴西、波斯尼亚和黑塞哥维那、吉尔吉斯斯坦、北马其顿和白俄罗斯。

此外，国际手风琴家联合会46名代表也来到阿斯塔纳参加相关活动。比赛期间，多位国际知名巴扬和手风琴艺术家还为参赛者和年轻音乐家举办大师班，开展专业交流。

本届比赛于8月24日正式开幕，总奖金为1600万坚戈。其中，“Coupe Mondiale”主赛组前三名奖金分别为3000欧元、2000欧元和1000欧元。