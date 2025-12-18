《阿凡达：火与灰》在阿拉木图首映 好莱坞大片再现哈萨克语魅力

17日，影片《阿凡达：火与烬》首映式在阿拉木图举行。这部由著名导演詹姆斯·卡梅隆执导的影片，将在哈萨克斯坦各大影院以哈萨克语版和俄语版同步上映。

值得注意的是，这并非卡梅隆作品首次推出哈萨克语版本。早在2022年，《阿凡达：水之道》便已完成哈萨克语译制，并获得观众的热烈反响。

配音导演沙赫-穆拉特·奥尔达巴耶夫表示，迪士尼公司此前对哈萨克语译制作品给予了高度评价。

Фото: Kazinform

—迪士尼将哈萨克民族视为一个能歌善舞、富有文学天赋的民族。此前，我们通过多个音乐类项目充分展现了这一特质。如今，希望借助《阿凡达》这样张力十足的影片，向世界证明哈萨克斯坦在配音领域同样具备一流水准。-他说。

谈及未来规划，奥尔达巴耶夫透露，译制影片的票房表现将直接影响后续合作规模。

—《疯狂动物城2》票房成绩不错。如果此次哈萨克语版《阿凡达》也取得理想票房成绩，那么到2026年，哈方有望获得更多译制机会，预计将有5至9部世界级影片实现哈萨克语本地化。-他补充说。

Фото: Kazinform

【编译：阿遥】