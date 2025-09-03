马吉利斯批准哈萨克斯坦与亚美尼亚在移民领域合作协定

该协定旨在规范两国主管部门在移民领域的互动，并推动双边合作的进一步加强。

根据协定，哈萨克斯坦方面的执行机构为内务部以及劳动和社会保障部；亚美尼亚方面则为内务部警察机关和移民及公民服务局。

双方将交换统计、法律及科研方法信息，以及在对方境内居住公民的数据和有关发现的移民违法行为的资料。同时，还将共同研究公民在对方国家的居留法律地位，并在相关问题上提供协助。这种信息交流对于防范双重国籍以及打击非法移民渠道尤为必要。

协定还规定，如遇到危及国家主权、安全或与本国法律相抵触的情况，双方有权拒绝执行相关请求。哈萨克斯坦内务部部长叶尔詹·萨德诺夫在介绍协定时指出，哈方已与六个国家签署了类似协议。

在讨论过程中，议员叶卡捷琳娜·斯米什利亚耶娃提出了有关个人数据保护的问题，询问传递信息的范围是否有限制，以及如何确保数据安全。

对此，内务部长萨杰诺夫作出解释：

- 双方都有义务保障个人数据的安全，责任由哈萨克斯坦内务部和亚美尼亚内务部承担。所有请求都将通过加密渠道传递。协定第11条对这些程序作出了明确规定。如对请求存在疑虑，我们有权进行核实甚至拒绝执行，这在协定中均有明确体现。

值得一提的是，目前在哈萨克斯坦工作的亚美尼亚公民共有2134人，而去年这一数字为2623人。

【编译：达娜】