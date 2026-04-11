托卡耶夫与米尔济约耶夫在布哈拉举行非正式会晤

托卡耶夫首先对米尔济约耶夫总统的热情接待以及为此次会晤所作的精心安排表示诚挚感谢。

—鉴于当前动荡的地缘政治局势，可以毫不夸张地说，我此次访问具有重要意义。对哈萨克斯坦而言，乌兹别克斯坦是值得信赖的战略伙伴。访问期间，我们将围绕一系列紧迫议题交换意见。尽管双边议程涵盖诸多重要内容，但两国之间不存在任何分歧或障碍。此前签署的合作项目和计划正稳步推进，哈政府充分认识到切实落实各项协议的重要性，并在我的直接监督下开展相关工作，-他强调。

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托卡耶夫总统指出，拥有2500多年历史的圣城布哈拉是世界历史文化遗产的重要组成部分。

—布哈拉曾是中世纪东方重要的精神与知识中心之一，这座古城与哈萨克民族之间有着深厚的历史渊源。哈萨克著名思想家玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫曾在此求学。数百年来，众多哈萨克知识分子在布哈拉的经学院接受教育。在这里，人们能够真切感受到对人类文明产生深远影响的历史脉动。如今，布哈拉正成功将千年传统与“新乌兹别克斯坦”的发展进程相结合。我们看到整座城市正在经历大规模的现代化改造，这既是发展的体现，也是对历史遗产精心保护的成果，-他表示。

托卡耶夫总统指出，深厚的历史纽带为哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间真正的战略伙伴关系和同盟关系奠定了坚实基础。

—两国关系能够提升至前所未有的高度，离不开您的重要贡献。作为最亲密的邻国和盟友，哈萨克斯坦坚定支持您在英明领导下推进的大规模政治与经济改革。得益于您确立的发展方向，贵国民生持续改善，一批重大基础设施和社会项目正在稳步实施。这些成果也得到了国际主要金融机构的积极评价，贵国在国际舞台上的影响力不断增强。我相信，您坚持以国家利益为导向的政策，将为乌兹别克斯坦乃至整个地区的发展繁荣注入新的动力，-托卡耶夫表示。

托卡耶夫总统还感谢米尔济约耶夫在哈萨克斯坦通过新宪法这一历史时刻率先致贺。

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国家元首对乌方提出的“清洁空气”倡议表示支持。

—我完全赞同您提出的清洁空气倡议，并对塔什干的生态状况深有共鸣。目前，哈萨克斯坦阿拉木图同样面临较为严峻的空气污染问题。因此，我建议双方共同推进“清洁空气”项目。由两国元首倡议、政府推动落实的这一项目，将有望获得社会各界和国际社会的广泛支持，同时进一步增强地方政府和企业在生态环境保护方面的责任意识，-托卡耶夫指出。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，布哈拉会晤对拓展两国全方位合作具有重要意义。

—您此次访问体现了两国人民源远流长的友谊和深厚的兄弟情谊，也再次证明我们的战略伙伴关系和同盟关系正在不断巩固。我相信，坦诚且富有建设性的对话将进一步丰富双方合作内涵，推动取得更多务实成果，并为拓展地区合作开辟新的空间，-米尔济约耶夫表示。

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米尔济约耶夫总统还表达了对托卡耶夫推进“公正哈萨克斯坦”建设及相关改革的坚定支持。

—尽管全球形势复杂多变，但哈萨克斯坦经济总量已突破3000亿美元，非资源部门持续活跃，中小企业占比接近40%。您高度重视国家数字化发展，并将今年确定为数字化与人工智能发展之年。您奉行的多元外交政策在国际社会获得广泛支持，充分展现了您在处理地区和全球问题方面的卓越政治领导力。我认真研读了您在《国家利益》（National Interest）发表的文章，对您关于在当今国际格局中务实、开放与真诚作用日益突出的判断深表赞同。同时，我也注意到您对经济现代化问题进行了系统研究，将投资与可持续发展改革有机结合，并上升为整体战略加以推进，对此我给予高度评价。我们高度重视您为巩固两国兄弟民族睦邻友好关系、深化战略伙伴关系和同盟关系所作出的重要贡献，-他强调。

会晤中，双方重申将继续扩大经济合作伙伴关系这一战略方向，并商定进一步加强政府间协作，在贸易和工业领域取得更加具体、可衡量的成果，同时强调有必要通过系统性支持和激励措施不断优化营商环境。

两国元首还就稀有金属开采与加工、过境交通运输、水资源与能源以及IT领域合作进行了深入交流。此外，加强人文联系与旅游开发同样是讨论的重点内容。

根据会晤成果，双方商定将制定并实施一份关于进一步推进哈乌政府间经贸合作的新“路线图”。

【编译：阿遥】