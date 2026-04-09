哈萨克斯坦与阿塞拜疆战略伙伴关系迈向新阶段

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫指出，过去三年来，哈萨克斯坦与阿塞拜疆关系实现了显著提升，双边合作已经进入“质的全新阶段”。

会谈中，双方围绕政治、经贸、能源、交通运输以及人文交流等多个领域，全面讨论了两国合作的重点方向。

在双边关系中，经贸合作仍是当前最受关注的核心领域。双方一致认为，两国经济互补性较强，在扩大双边贸易规模、吸引投资和推动产业协作方面仍具有较大潜力。

双方还详细讨论了高层达成各项共识的落实进展。双方指出，得益于已采取的一系列措施，过去五年双边贸易额增长了5倍，2025年达到4.707亿美元。两国外长同意继续推动双边贸易额向10亿美元目标迈进。

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在基础设施和互联互通合作方面，双方重点讨论了跨里海国际运输走廊建设进展，以及里海海底光纤通信线路和深水海底电缆等标志性项目的推进情况。

与此同时，双方特别关注哈萨克斯坦能源资源经由阿塞拜疆通往国际市场的过境运输问题，并就农业、工业协作和电信领域合作深入交换意见。双方还强调了哈萨克斯坦—阿塞拜疆直接投资基金日益增强的重要作用。

在人文交流方面，双方对近年来合作成果表示满意。哈萨克斯坦举办的阿塞拜疆文化日和阿塞拜疆举办的哈萨克斯坦文化日均获得积极评价。双方还高度评价教育合作不断升温，特别是目前正在阿塞拜疆举行的哈萨克斯坦高等教育日活动。

旅游合作同样保持良好发展势头。目前，两国多个城市之间每周大约运行30班航班，人员往来持续活跃。

此外，双方还就地区和国际议题交换立场，并重申将在联合国、突厥国家组织、亚洲相互协作与信任措施会议、独联体、伊斯兰合作组织以及里海峰会等多边框架下继续保持密切合作。

【编译：达娜】