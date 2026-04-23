阿斯塔纳与乌兰巴托：战略伙伴关系开启哪些新机遇

访问期间，双方签署了涵盖经贸、国防、医疗、数字化以及交通物流等领域在内的10余项合作文件。哈通社分析人士指出，这一系列协议不仅巩固了双边关系基础，也为合作拓展注入了新的制度性动力。

从能源到科技：多领域合作全面铺开

当前，哈萨克斯坦与蒙古国正处于相似的发展阶段。两国均在推进政治现代化，并加快从资源型经济向工业化经济转型。农业深加工、高附加值产业培育以及新技术引进成为共同重点，这使双方发展路径趋同，为深化合作奠定基础。

同时，蒙古国独特的地缘位置使其在中亚区域格局中的战略地位不断提升。除哈中两国外，日本、韩国、欧洲及美国也对其表现出浓厚兴趣。在此背景下，呼日勒苏赫总统此次访哈，已不仅限于双边关系，更被赋予区域地缘经济意义。

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在阿斯塔纳举行的会谈中，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，两国是“拥有共同历史与文化根源的兄弟民族”，双边关系正以战略伙伴关系为引领不断深化。

呼日勒苏赫也强调，加强友好关系与经贸合作是蒙古国外交政策的重要方向。他回顾了2024年托卡耶夫访蒙期间签署的多项协议，并指出此次会谈是相关共识的延续与深化。

最终，双方签署13项文件，涵盖外交协调、经贸合作、能源与工业协同（包括和平利用核能及石油领域合作）、金融互动以及2026—2027年文化人文合作计划等多个领域。同时，两国媒体机构、科学院及科研机构之间的合作也得到拓展。在哈萨克斯坦—蒙古国商业论坛框架下，双方还达成19项商业协议，进一步强化合作的实际落地。

专家指出，如今双边关系核心已由传统贸易拓展为多领域综合合作，涵盖农业、物流、工业、投资、数字化乃至航天研究等多个方向。

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构建新型经济合作模式

尽管两国贸易额目前仍处于较低水平（约1.33亿美元），但双方一致认为潜力巨大，并设定中期目标将贸易额提升至5亿美元。

实现这一目标的关键在于推动农工综合体合作与食品产业发展。哈方计划扩大对蒙出口粮食、面粉、油脂、稻米及糖果制品，同时更加注重建立完整产业链。例如，从畜牧业延伸至肉制品加工，从羊毛加工延伸至纺织产品，从皮革原料升级为成品制造。

专家指出，扩大商品结构、推动联合生产项目以及减少贸易壁垒，是实现目标的关键。同时，通过组织贸易代表团、加强企业对接，以及利用工业园区和经济特区作为合作平台，将有助于形成长期稳定的合作机制。

此外，在欧亚经济联盟与蒙古国之间的临时自由贸易协定框架下，367类商品关税被取消，同时还推动了技术标准统一与通关便利化。经济学家认为，该机制显著降低行政成本，并已带来约5800万美元的贸易增长。

在具体领域中，农业合作尤为突出。蒙古国的畜牧资源与哈萨克斯坦的加工能力形成互补，而矿业领域亦具备类似优势。

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物流与数字经济：合作新增长点

从地理角度看，两国虽无直接边界，但正因如此，交通与物流合作更具战略意义。

托卡耶夫表示，双方已就建设连接两国的公路干线达成共识。该项目一旦实施，将显著提升贸易规模，并为区域国家带来可观的经济效益。

在航空运输方面，目前阿拉木图—乌兰巴托航线已实现常态化运行，未来还计划恢复阿斯塔纳—乌兰巴托航班，并开通厄斯克门—乌列盖新航线。

这些举措与“中间走廊”（跨里海国际运输通道）发展战略紧密相连，使蒙古国不仅面向东亚市场，也可通过哈萨克斯坦进入欧洲市场。未来，蒙古国铁路将与中国线路对接，并进一步连接至霍尔果斯枢纽，从而融入跨欧亚物流体系。

专家指出，这一体系可将货运时间缩短至约13天，并增强哈萨克斯坦作为区域物流枢纽的地位。同时，世界银行已为哈萨克斯坦铁路现代化提供8.46亿美元担保支持。

此外，阿克套港与库雷克港的年综合吞吐能力达2100万吨，为蒙古国提供新的出海通道，使其摆脱对传统路线的依赖。

数字经济同样被视为未来重点方向。电子商务平台建设、数字海关系统以及物流金融科技解决方案，将成为推动双边经济升级的重要工具。

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人文与教育：合作的深层支撑

两国合作不仅限于经济层面，人文交流同样持续深化。文化、教育及区域合作不断拓展，成为双边关系的重要支柱。

作为具体举措之一，哈萨克斯坦将在蒙古国巴彦乌列盖地区设立领事机构，该地区居住着超过10万哈萨克族居民。此外，“Study in Kazakhstan”教育展计划在蒙古国举办，同时探讨在乌兰巴托设立哈萨克斯坦高校分校的可能性。

双方还计划通过发展“友好城市”机制，加强地方层面的合作，为经贸与文化交流提供制度化支撑。

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战略升级：从双边关系迈向区域合作

此次访问期间，托卡耶夫向呼日勒苏赫授予哈萨克斯坦最高国家奖章“金鹰勋章”，象征两国之间高度的政治互信与尊重。

总体来看，此次访问不仅是外交礼仪性事件，更标志着中亚与蒙古国之间新一轮区域合作的开启。通过加强连接，两国有望推动形成一个人口超过8000万、GDP总量超过4000亿美元的潜在经济空间。

与此同时，双方还就生态议题展开合作。呼日勒苏赫在阿斯塔纳出席区域生态峰会时强调，水资源短缺、气候变化、生物多样性保护等问题需要区域国家共同应对，并支持托卡耶夫提出的建立国际水资源组织倡议。

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专家认为，此次访问进一步巩固了阿斯塔纳作为区域生态外交中心的地位，也彰显哈萨克斯坦在全球气候议题中的积极作用。

综上所述，阿斯塔纳与乌兰巴托之间的合作，正从传统双边关系迈向多层次、跨区域的战略伙伴关系。随着交通、能源、数字经济与人文交流等领域的持续推进，两国正逐步构建连接欧亚大陆的重要合作枢纽。

【编译：木合塔尔·木拉提】