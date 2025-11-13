哈萨克斯坦与土库曼斯坦正加强执法领域合作

该法案旨在推动并加强两国在打击犯罪领域的协作，确保两国公民的权利与自由得到有效保护。

参议院宪法立法、司法体系和执法机构委员会指出，该协定包含建立两国在打击犯罪方面有效合作的法律基础等关键条款。

根据协定内容，双方将在以下领域开展协作：

打击有组织犯罪；

打击恐怖主义、极端主义及其融资活动；

打击涉毒犯罪、武器犯罪、非法移民及人口贩运犯罪；

打击包括腐败、经济犯罪及网络犯罪在内的多种犯罪活动。

协定明确了合作形式，包括：

交换侦查与刑侦信息；

安排双方专家互动与交流经验；

执行两国主管机关就打击犯罪提出的请求；

为提高执法机构能力而组织专业培训与人员资质提升；

此外，协定还规定了已获取信息的保密义务、拒绝执行请求的可能依据、争议解决机制，以及协定修改和终止的程序。

参议院委员会表示，协定的批准将有助于提高两国执法机构协作的有效性，增强区域安全，并进一步巩固哈萨克斯坦与土库曼斯坦的双边关系。

目前，哈萨克斯坦已与保加利亚、匈牙利、意大利、中国、沙特阿拉伯、土耳其、乌兹别克斯坦、法国、阿联酋等二十多个国家签署了类似的合作协定。

【编译：达娜】