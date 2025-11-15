阿斯塔纳与塔什干正构筑中亚的全新经济架构

协作加速区域发展

哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦被视作中亚区域一体化的主要驱动力，两国承担着区域内部约八成的贸易额。多国专家指出，中亚国际地位持续提升，在全球舞台上的存在感愈发明显。

曾被一些观察人士担忧可能出现“巴尔干化”的中亚，如今被美国称作“欧亚核心区”，在中国及西方国家眼中是“新丝绸之路”枢纽，在俄罗斯则被视为多极世界的重要组成部分。

区域国家立场的协调度正显著增强，犹如一支配合愈趋默契的乐团。“中亚+”机制的每一轮对话都在推动合作深入，而哈萨克斯坦在其中发挥着关键的“领奏”作用。各国领导人持续推进降低贸易壁垒、简化海关程序、协调法规标准等议题。第七次中亚国家元首咨询会议将于明日在塔什干举行。

在当今复杂多元的国际环境中，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的协作为区域构建起新的经济平台。正如托卡耶夫总统所强调的，两国正在打造“坚实的战略联盟”，推动整个广大区域共同发展。

这一伙伴关系的稳固性，也得益于两国领导人之间的友好互信。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫此次亲赴机场迎接托卡耶夫总统，并授予其乌兹别克斯坦最高国家勋章“友谊最高等级勋章”，体现高度礼遇。然而，真正展现领导人远见的，是双方推动合作落地的实际行动，而两国在这一方面成果显著。

区域经济版图的新拼接

从此次会谈成果来看，两国经济融合正为中亚区域形成新的“经济交汇点”。这一趋势从贸易增长和新合作举措中清晰可见。

托卡耶夫总统指出，过去几年两国年度贸易额持续超过 40 亿美元，这是政府与企业界保持直接沟通的成果。同时，两国仍拥有进一步扩大的巨大潜力。双方已制定《双边贸易额扩大计划》，目标是将年度贸易额提升至 100 亿美元。

这一目标是否可行？应在哪些领域重点推进？

欧亚监测分析中心主任阿利别克·塔日巴耶夫表示：

“哈乌贸易保持稳定增长。2025 年 1—8 月双边贸易额约 30 亿美元，同比增长约 18–19%；前三季度贸易额达 34 亿美元，增速趋势一致。哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦出口增长超过四分之一，总额突破 22 亿美元，贸易顺差持续扩大。”

他指出，尽管 100 亿美元的目标颇具挑战，但在维持当前增速并进一步扩大合作的情况下完全可实现。

目前两国已形成总额超过 17 亿美元的 70 多个合作项目储备库，以及 34 个总额逾 40 亿美元的投资项目包，还包括价值数十亿美元的贸易合同。能源、采矿、交通、化工、机械制造和农业被视为重点方向。

在两国总统以视频方式启动的 7 个总额达 12 亿美元的联合项目中，专家认为具有示范意义的是“中亚工业合作国际中心”。该中心占地约 100 公顷，产业覆盖医疗器械、PVC 产品、滴灌系统、棉花及纺织加工、稻米加工和食品生产等，有望成为区域价值链新的组装枢纽。

双方还计划进一步深化农业合作，从简单贸易向深加工体系转型。两国政府已决定成立稀土与稀有金属领域合作工作组——这一被称为“新石油”的战略资源正受到中国、美国和俄罗斯投资者高度关注。

两国合作重点还包括人工智能、水资源和能源、运输和过境贸易等领域，并已签署《联合投资平台框架协定》，为下一步合作奠定基础。

“无缝过境”与区域物流议题

两国总统在会谈以及第二次国家间最高委员会会议后发表联合声明，并签署了 17 项协议与备忘录，涵盖石油化工、采矿、旅游、水资源管理以及联合军演等领域。

尽管合作不断深化，物流仍是待解的重要瓶颈。

当前货物运输成本偏高、时间不稳定，主要受铁路费率不一致、文书流转复杂、缺少统一数字化监控体系等因素影响。

2024 年 5 月，哈中乌三国开通了中国—哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦“无缝过境”（南方通道）机制，实现集装箱运输自动化管理。该机制正向其他线路推广，并将在哈乌双边线路开展试点，计划于 2026 年底前完成。

两国已简化公路运输程序。2027 年起将开通新的铁路线路，以取代现有的萨尔亚加什—塔什干区段，从而缓解关口压力、提高对乌出口能力。

此外，两国将互设海关代表处，以进一步优化边境运输与物流协同。

托卡耶夫总统指出，今年前九个月两国铁路运输同比增长超过 15%，总量突破 2200 万吨。双方将继续完善关税体系、改善货运条件并推动海关系统数字化建设。

阿富汗因素与区域稳定

未来中亚运输网络有可能纳入阿富汗。一旦跨阿富汗铁路图尔贡迪—赫拉特建成，将为中亚打开通往南亚的新通道。

因此，两国持续向阿富汗提供支持，以确保区域安全稳定。阿富汗既可能带来风险，也可能成为区域经济链条的一部分。

哈萨克斯坦在阿拉木图设立的联合国中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心，被视为重要的外交成果。

专家指出，凭借“欧亚交汇点”定位——连接东西、沟通伊斯兰与基督教、衔接亚洲与欧洲——哈萨克斯坦在阿富汗问题上发挥着独特的桥梁作用。

战略高度下的双边关系

托卡耶夫总统强调：

“哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦既不是竞争者，更不是对手，而是真正的战略伙伴，是可信赖的同行者。两国人民是真正的兄弟，是彼此真诚尊重的亲密朋友。”

两国在政策协同和经济结构现代化方面的共同规划，持续释放协同效应。工业合作、边境贸易基础设施建设和跨境交通网络构成双方战略潜力的关键支柱。

在日益多极化的国际格局中，两国灵活应对大国关系互动，构建起吸引东西方投资和技术的区域中心。这不仅带来经济增长红利，也提升了阿斯塔纳与塔什干在区域与国际层面的政治影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】