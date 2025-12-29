雪山与松林之间：巴彦阿吾勒冬季旅游季启动

数据显示，去年冬季约有1.5万人次到访巴彦阿吾勒，欣赏当地雪山、松林以及独特的自然景观。而在刚刚结束的夏季，这三大湖区接待游客总量超过17万人次。鉴于旅游需求持续增长，当地政府正将发展重点逐步延伸至冬季旅游，目前已启动多项旨在提升巴彦阿吾勒旅游潜力的投资项目。

Фото: kazpravda.kz

巴彦阿吾勒县政府表示，近年来当地游客流量已实现全年持续增长。目前，已有8处度假村转入常态化运营。随着基础设施条件逐年改善，预计新年假期期间游客数量将明显增加。

Фото: Валерий Бугаев

巴彦阿吾勒拥有众多知名自然景观，包括阔恩尔—奥勒耶洞、肯佩尔塔斯岩群，以及坐落于托莱格尔湖畔的萨肯峰等。围绕这些景点，景区已为游客规划了多条冬季旅游线路。今年，当地还启动了游客服务中心建设项目，建成后将为游客提供集中、便捷的旅游信息服务。

此外，穆尔扎硕克滑雪场依然是该地区最受欢迎的冬季旅游打卡地之一。该综合体配备一条全长960米的索道，为冰雪运动爱好者和极限运动玩家提供了良好的活动空间。

Фото: instagram.com/bayanaul_vibe

【编译：阿遥】