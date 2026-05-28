参议院批准与阿曼避免双重征税协定

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）日前批准《关于哈萨克斯坦政府与阿曼苏丹国政府避免对所得和资本双重征税及防止逃税协定》法案。

该法案由参议员苏丹别克·马克扎诺夫在会议上进行介绍。

据介绍，该协定于2025年5月29日在阿斯塔纳签署，并已于同年9月4日在阿曼完成批准程序。

马克扎诺夫表示，该协定的主要目标是避免企业和投资者因同一收入在两国重复纳税。目前，哈萨克斯坦已与包括中国、英国、加拿大、美国和德国在内的55个国家签署类似协定。

他指出，近年来，哈萨克斯坦与阿曼之间的贸易和投资联系持续发展。过去10年，两国贸易额累计接近2700万美元，其中进口额约1800万美元，出口额接近900万美元。

目前，哈萨克斯坦境内共有7家阿曼资本参与的企业注册，其中6家正在正常运营。

根据协定内容，该协议将适用于哈萨克斯坦境内的企业所得税、个人所得税以及法人和个人财产税等税种。

由于阿曼没有财产税和个人所得税，因此协定主要适用于所得税相关内容。

此外，根据协定第21条，教师和科研人员在接受国获得的报酬，可在最长三年内免于缴税。

该协定还涵盖税务居民认定、常设机构设立、股息与利息等收入分配、税务信息交换以及税收优惠限制等内容。

哈方表示，该协议旨在改善投资环境，吸引外国资本和技术，并为企业营造更加透明稳定的税收体系。