“萨姆鲁克-卡泽纳”基金与中方将共建横贯欧亚智能运输走廊

（哈萨克国际通讯社讯） 在上海举行的哈中商务论坛上，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金股份公司董事会主席努尔兰·贾克波夫表示，哈中双方将共同打造横贯欧亚大陆的智能运输走廊，推动人工智能等数字技术与国际物流网络深度融合。

贾克波夫表示，交通运输通道的竞争力已不再仅取决于基础设施建设，数据、数字平台和人工智能正发挥越来越重要的作用。

他说，双方下一阶段合作将着力建设智能运输走廊，把现代物流网络与人工智能、大数据、数字孪生和智能货运管理等技术相结合，进一步提升跨境运输效率。

目前，双方已建成覆盖中国连云港港、霍尔果斯东门无水港、西安铁路港、阿克套港以及阿拉木图ZHETYSU物流园区的综合运输物流体系。2027年，成都国际铁路港（陆港）将正式加入该网络，进一步完善从中国太平洋沿岸经哈萨克斯坦和里海通往欧洲的国际运输通道。

与此同时，交通走廊建设还将配套实施一系列重大基础设施项目。其中，巴赫特—阿亚戈兹铁路建成后，将形成哈中之间第三条铁路跨境通道，年运输能力可达2500万吨。

贾克波夫表示，双方将共同推动跨里海国际运输走廊（中间走廊）建设，将其打造成为21世纪重要的国际运输通道之一。

除交通物流领域外，“萨姆鲁克-卡泽纳”与中国企业还在能源、数字化和工业等领域开展广泛合作。“萨姆鲁克-卡泽纳”担任哈中企业家委员会哈方联席主席单位，中方联席主席单位为中信集团。最近两届委员会会议期间，双方累计签署110余份商业合作文件，总金额约200亿美元，涵盖能源、交通、数字化和工业等领域。