哈萨克斯坦与中国达成跨界水体自动化合作协议

近日，阿斯塔纳举办了主题为“实施哈萨克斯坦新《水法典》的联合倡议：实践、经验与前景”的圆桌会议。会议由水资源与灌溉部水资源信息分析中心、欧安组织阿斯塔纳项目办公室及德国国际合作协会联合主办。来自议会下院、国有机构、国际组织、公共团体、商界、学术界及外交使团的代表出席了会议。

与会者围绕水资源管理领域的国家规划、合理用水文化的形成以及今年通过的新《水法典》实施背景下的国际合作等议题展开讨论。

会议期间，哈萨克斯坦水资源信息分析中心与中国POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited公司签署了互谅备忘录。

根据备忘录，水资源信息分析中心将设立情况中心，并计划实现跨界水体水文站的自动化。该项目预计由中方提供资助。

水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉托夫表示：

“一年前，根据总统指示，水资源信息分析中心正式成立。这一中心已成为推动水务领域数字化和优化管理方法的有效平台。目前，中心正按照总统倡议，致力于打造一个应用人工智能工具的统一数字平台，其中高质量的流域规划尤为重要，国际合作的作用同样不可忽视。”

此前，哈萨克斯坦已明确将于2026年启用国家水资源信息系统。

【编译：木合塔尔·木拉提】