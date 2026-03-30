乌勒套州与中国陕西深化地方合作 西安经贸论坛达成6项关键协议

据乌勒套州政府新闻办公室透露，本次论坛旨在加强高层对接，推动签署合作谅解备忘录，并进一步巩固双方建立战略合作伙伴关系的努力。

乌勒套州州长达斯坦·热斯别阔夫率政府部门代表团出席活动。来自中哈两国的近百名企业代表参加了论坛。

论坛期间，哈方围绕乌勒套州的投资潜力、重点合作方向以及具有前景的投资项目进行了系统推介。

会议重点聚焦工业、住房和公用事业基础设施以及农业综合体发展。同时，双方还举行了多场G2B（政府对企业）和B2B（企业对企业）形式的对接洽谈。

论坛最后，双方共签署6份合作谅解备忘录，总金额达125亿坚戈。

相关合作文件涵盖多个领域的联合项目实施，包括杰兹卡兹甘、萨特巴耶夫和卡拉扎勒市住宅楼维修改造、冶金炉渣处理与再利用，以及奶牛养殖项目建设等。

热斯别阔夫在发言中强调了该地区的投资潜力以及对外合作的开放态度。

—我们已为投资者创造了有利条件。目前，已有多家公司表达了在乌勒套州实施投资项目的意向，-热斯别阔夫表示。

【编译：阿遥】