哈萨克斯坦与中国香港加强投资项目法律保障合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦第一副总检察长詹多斯·乌穆尔阿里耶夫日前会见中国香港特别行政区律政司司长林定国（Paul Lam）以及香港法律界和投资界代表，并介绍哈萨克斯坦投资者权益保护机制。

此次会见是在香港特别行政区律政司与香港贸易发展局共同举办的“COLLABORATE2WIN：香港——迈向全球成功的合作伙伴”活动框架内举行的。

乌穆尔阿里耶夫在会上介绍了哈萨克斯坦检察机关在保护投资者权益和为投资项目提供法律保障方面建立的相关机制。

此次交流进一步推动了哈萨克斯坦与香港在“枢纽对枢纽”合作模式下的关系发展。随着双方国际和商业联系不断扩大，投资保护、替代性争议解决以及投资项目法律服务等领域的合作重要性日益上升。

乌穆尔阿里耶夫表示，对于投资者而言，拥有法律保障本身固然重要，更重要的是了解这些保障机制在实践中如何运作。哈萨克斯坦已建立一套能够为投资项目提供全程支持、预防违法行为并迅速维护投资者权益的机制。在国际平台上介绍这一经验，有助于进一步增强外界对哈萨克斯坦作为可靠合作伙伴的信任。

会见结束后，双方确认有意继续深化投资者权益保护和法律服务领域的双边合作。