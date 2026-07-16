托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行会谈

会谈中，托卡耶夫感谢习近平主席邀请他参加人工智能大会，并指出在东方明珠——上海举办此次大会具有象征意义。

此外，托卡耶夫总统向中国国家主席致以中国共产党成立105周年祝贺。

- 中国在国际社会享有崇高声誉，其成就举世瞩目。我们都非常关注贵国正在发生的重大改革。我相信，这首先要归功于您高瞻远瞩的领导和辛勤付出。我非常敬佩您，您是一位带领人民走向未来的睿智领袖，也是一位在国际舞台上展现卓越智慧的政治家。我们始终支持您提出的各项崇高倡议。哈萨克斯坦始终致力于全面加强与中国的永久战略伙伴关系。近年来，两国政治对话显著加强。-总统说。

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哈萨克斯坦总统表示，双方在经贸领域取得了巨大成功。中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。迄今为止，中国已向哈萨克斯坦投资300亿美元。去年，双边贸易额达到490亿美元。目前，超过8500家中国企业在哈萨克斯坦成功运营。双方在工业、能源、天然气化工、机械工程和农业等多个经济领域开展了大规模合作项目。

托卡耶夫指出，双方在人文领域的合作正在逐年加强。

- 去年，超过100万中国公民访问了哈萨克斯坦。两国首都均开设了文化中心。鲁班工作室在我国运营良好。这再次证明了两国人民之间日益深厚的友谊和互信。-他说。

国家元首强调了两国在国际舞台上的高水平合作。双方在促进全球可持续发展和保障安全等问题上持有共同立场，特别是在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、“中亚—中国”机制等框架内建立了有效合作。

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中国国家主席对哈萨克斯坦总统表示感谢，并指出这是讨论双边议程上热点问题的绝佳机会。

- 在双方共同努力下，中哈永久全面战略伙伴关系已达到高水平，相互融合发展潜力巨大。哈萨克斯坦总统奉行对华友好政策，这符合两国人民的利益。-习近平说。

此外，习近平高度赞赏托卡耶夫总统倡议下正在实施的大规模变革，祝贺哈萨克斯坦通过了新宪法，并祝愿成功举行即将到来的库鲁尔泰选举。

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根据会谈结果，哈萨克斯坦政府与中国政府之间签署了2027-2030年经贸合作规划及路线图。