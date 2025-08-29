突厥斯坦州与中国巴州缔结友好城市协议 建立战略伙伴关系

据突厥斯坦州政府新闻办公室消息，会见中，突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫对巴州代表团表示欢迎，并强调地方间交流合作的重要性。他指出，突厥斯坦州与巴州的伙伴关系应当以信任与稳定为基础。

阔谢若夫介绍，中国是哈萨克斯坦前五大直接投资来源国之一，这一合作优势也体现在突厥斯坦州。目前，州内已成功实施了5个中国资本参与的大型项目，总投资额1.258亿美元，涉及太阳能发电、骆驼奶粉生产、PET废料回收、棉花加工和铝制品制造等领域。同时，总投资6.07亿美元的新项目正在推进，其中包括由中国新疆利华集团参与的价值2.7亿美元的纺织产业集群，将创造数千个就业岗位。他表示，这些合作成果源自去年在中国的会晤，相信今后双方合作将继续深化并带来互利成果。

朱大勇则指出，发展地区间关系具有重要意义，双方基于互信开展的友好合作、共同项目实施和经验交流，将推动双边合作迈上新台阶。

会谈中，双方还讨论了在农工综合体领域建立合资企业、开展技术与科研合作、构建稳定的进出口体系等议题。突厥斯坦州与巴州签订的缔结友好城市协议以及正在落实的共同项目，正是战略伙伴关系的具体体现。

此外，双方还举行了40多家企业参与的B2B（企业对企业）会谈，就农业、加工业、建筑业、轻工业、物流和制药等领域的合作前景进行了探讨。

在活动框架下，两地还联合举办了工业产品展览。代表团成员参观了突厥斯坦州“TURAN”经济特区和“小型工业园区”的运行情况，这些区域为投资者提供了优惠条件。

据此前报道，今年6月，突厥斯坦州州长阔谢若夫率代表团走访了中国山东省临沂市多家大型制造企业，了解相关生产流程与技术设备，并就深化合作交换意见。

【编译：阿遥】