哈萨克斯坦与中国将加强机械工程和高新技术领域的合作

会谈中，双方就双边战略伙伴关系的优先领域深入交换了意见，并探讨了进一步深化投资和产业互动的前景，还就加强哈萨克斯坦与浙江省在机械工程、汽车制造、新兴高新技术等领域的合作，包括加强区域间务实互动等达成共识。

双方还注意到哈萨克斯坦与中国工业合作的稳步发展势头，以及中国企业在实施大型工业项目方面积累的丰富经验。双方指出，双边合作将在哈萨克斯坦与中国战略伙伴关系框架内展开，旨在促进经济中充满活力的行业的长期技术发展。

根据会谈结果，中国企业代表确认，愿一如既往地履行已达成的协议，扩大生产和技术合作，并深化现代工程解决方案在哈萨克斯坦境内的本地化和实施。

罗曼·斯卡利亚尔表示，哈萨克斯坦政府愿迅速支持和推进联合倡议，协调其实施，并为项目各阶段的成功实施创造条件。在哈中战略伙伴关系框架下，双方就继续在冶金、采矿和加工业，以及汽车制造等领域开展建设性互动和推进重点项目达成一致。

【编译：小穆】