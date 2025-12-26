中文
    哈萨克斯坦与中国将加强机械工程和高新技术领域的合作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔对中国进行工作访问框架下在杭州市与浙江省委书记王浩和中国领先工业企业领导人举行了会谈。

    会谈中，双方就双边战略伙伴关系的优先领域深入交换了意见，并探讨了进一步深化投资和产业互动的前景，还就加强哈萨克斯坦与浙江省在机械工程、汽车制造、新兴高新技术等领域的合作，包括加强区域间务实互动等达成共识。

    双方还注意到哈萨克斯坦与中国工业合作的稳步发展势头，以及中国企业在实施大型工业项目方面积累的丰富经验。双方指出，双边合作将在哈萨克斯坦与中国战略伙伴关系框架内展开，旨在促进经济中充满活力的行业的长期技术发展。

    根据会谈结果，中国企业代表确认，愿一如既往地履行已达成的协议，扩大生产和技术合作，并深化现代工程解决方案在哈萨克斯坦境内的本地化和实施。

    罗曼·斯卡利亚尔表示，哈萨克斯坦政府愿迅速支持和推进联合倡议，协调其实施，并为项目各阶段的成功实施创造条件。在哈中战略伙伴关系框架下，双方就继续在冶金、采矿和加工业，以及汽车制造等领域开展建设性互动和推进重点项目达成一致。

    【编译：小穆】

