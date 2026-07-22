哈萨克斯坦与中国将在冶金领域三个方向开展合作

他表示，数字化、机器人化和人工智能等新技术目前正迅速发展。

贾明星指出，哈萨克斯坦与中国的经贸联系日益紧密。他表示，到2025年，两国贸易额将超过480亿美元，这将为冶金领域的合作奠定坚实基础。

- 基于两国间高度的互信、政治稳定和友好关系，我们看到中国对哈萨克斯坦的投资也涵盖冶金、人才培训以及整个产业链。-他说。

中国有色金属工业协会副会长表示，两国正根据各自的法律法规和要求实施一系列联合项目。这些举措已成为互利合作的典范，旨在促进当地制造业发展。

贾明星还重点介绍了哈萨克斯坦和中国在冶金领域的三大合作重点。

首要方向是深化互动。贾明星表示，中国企业正努力提高哈萨克斯坦本土产品市场份额。

- 目前，中国企业铜产量已达30万吨，并正稳步加大投资。阴极铜的生产速度也在加快。-他说。

他还指出，2026年，中国冶金行业将继续在中哈两国产业链上开展战略合作。他表示，紫金矿业的博古特项目和其他战略举措是两国有效合作的重要例证。

第二个方向是人员培训和经验交流。贾明星指出，合作对于提升专业人员技能、生产高质量产品，以及形成高效的生产模式至关重要。

他表示，中国企业在哈萨克斯坦的项目可以为绿色采矿的发展、现代技术的引进和工业管理树立榜样。

- 勘探、生产和人员培训均在博古特项目框架内进行，该项目按照绿色发展要求和高质量生产管理原则实施。-他说。

第三个方向是发展产业间的和谐互动。为此，正在利用中哈跨境铁路、战略伙伴关系以及新疆维吾尔自治区经济特区等机遇。

中国有色金属工业协会副会长将冶金行业比作“一个大家庭”，并强调需要进一步深化两国间的务实合作。

他认为，哈萨克斯坦丰富的矿产资源与中国在技术、设备和融资领域的经验相结合，为发展互利共赢的伙伴关系提供了可能。

- 另一个重要方向是加强在矿产开采、矿产资源回收利用和综合设备领域的合作，充分发挥科技优势。这将有助于提升整个行业的竞争力。-他说。

贾明星还强调了绿色发展的重要性。

他表示，哈萨克斯坦和中国的企业应优先发展低碳生产，遵守环境标准，并提高社会经济效益。

中国有色金属工业协会副会长总结道，哈萨克斯坦是一个矿产资源丰富、投资前景良好的国家。