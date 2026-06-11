突厥斯坦州与中国湖北省进一步深化友好省州合作关系

会谈中，双方围绕推动两地在投资、经贸、文化及人文等领域合作提质升级，以及落实联合项目、扩大商业往来等议题交换了意见。

李殿勋表示，希望进一步巩固双方伙伴关系，并特别强调加强科技创新领域合作的重要意义。

—我们高度重视与哈萨克斯坦建立的友好关系。愿在“一带一路”倡议框架下进一步加强经贸互联互通，共同推动投资项目落地实施。同时，我们也愿在科技、教育、文化和物流等领域拓展务实合作。突厥斯坦州具备成为连接中国与欧洲重要物流枢纽的潜力，-李殿勋表示。

阔谢若夫向中方介绍了突厥斯坦州的工业基础和投资潜力。双方重点讨论了农业、工业、旅游、教育、医疗卫生、数字化发展以及现代物流等领域的合作前景。

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会谈期间，突厥斯坦州的旅游资源也成为双方关注的话题。阔谢若夫特别提及了被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，并介绍了当地为吸引更多中国游客所采取的一系列措施。

此外，双方还就交通物流合作进行了交流。与会人员指出，突厥斯坦州地处国际交通走廊关键节点，这一地理优势有助于提升地区贸易和投资吸引力。阔谢若夫特别提到了“西欧—中国西部”国际公路走廊在区域互联互通中的重要作用。

会谈最后，双方重申将继续加强省州间伙伴关系，推动更多联合项目落地实施。

据了解，目前突厥斯坦州共有17个中资参与的投资项目正在推进，总投资额约1480亿坚戈。

值得一提的是，突厥斯坦州与湖北省于2024年正式签署建立友好关系协议。此后，在阿斯塔纳举行的“中国—中亚”峰会期间，相关协议获得正式确认，双方并通过了深化州省合作路线图，为后续合作提供了框架支持。