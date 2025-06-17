哈萨克斯坦与中国开启文化合作新篇章

此次展览是“哈萨克斯坦的中国旅游年”系列活动的一部分。

展览展现了中国丝绸艺术的起源与发展历程，并通过伟大的丝绸之路，呈现了东西方之间的文化联系。展览以现代视角诠释了丝绸艺术的丰富遗产。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

展览旨在加强哈萨克斯坦与中国之间的文化和旅游合作，弘扬丝绸之路的历史遗产，同时向公众展示中国丝绸艺术传统及哈萨克斯坦境内的贸易联系。

活动期间，哈萨克斯坦与中国的文化部长举行了双边会晤，双方讨论了合作成果及未来旨在深化两国文化对话的活动计划。

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阿依达·巴拉耶娃在致辞中指出，得益于高水平的政治对话，两国伙伴关系获得新动能，为该领域的新成就铺平了道路。

例如，阿斯塔纳与北京互设文化中心的项目已接近完成。此外，还举办了媒体合作论坛、习近平书籍首发仪式、公共管理研讨会等活动。在阿布莱汗·卡斯特耶夫国立艺术博物馆举办了中国国家博物馆珍品展，并在“Operalia”国际节期间举办了纪念中国作曲家冼星海诞辰120周年的音乐会，以及其他多项活动。

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会晤结束时，巴拉耶娃部长强调，哈萨克斯坦致力于通过举办联合展览、巡演、戏剧和音乐会等活动，进一步巩固两国友谊并推动合作发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】