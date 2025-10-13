乌拉尔与北京：阿赫贾伊克代表团达成历史性协议

访问期间，西哈州代表团到访了中国北京和南京，并与世界级巨头企业进行了洽谈。在签署的备忘录框架内，双方将在生产、贸易、绿色能源、医药、教育和物流等领域实施联合项目。其中，首批两家工厂的设备将运往哈萨克斯坦，建设工作将于近期启动。

Фото: Ажар Қанатбекқызы

投资热潮：项目的实际落实

西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫表示，14个项目都将在该州工业区实施，为地区制造业发展注入新的动力。

- 根据国家元首的指示，我们特别重视吸引制造业投资。我们与中国同仁讨论了具体问题，以加快这些项目的实施。-州长说。

访问期间，双方还就乌拉尔市新建一座火力发电厂达成协议。中方拟自费全额实施该项目。目前，可行性研究正在进行中。

Фото: Ажар Қанатбекқызы

教育和人才是重中之重

除了投资项目外，劳动力和人员培训问题也备受关注。中国投资者强调，生产设施需要拥有现代化技术的本地专家。为此，双方同意实施哈中联合教育项目。

- 如今，配备新技术的行业需要合格的人才。为此，中国企业愿意培训当地青年并提供必要的资金。-托列哈利耶夫说。

Фото: Ажар Қанатбекқызы

新的物流中心和贸易代表处

会谈期间，双方讨论了在该地区建设物流枢纽的提案，预计投资额为170亿坚戈。该项目旨在保障过境货物运输，并发展交通和物流基础设施。

此外，西哈萨克斯坦州“阿赫贾伊克”社会创业集团在北京设立了第二个投资贸易代表处。该代表处将加强西哈萨克斯坦州与中国之间的商业联系，并为建立直接伙伴关系铺平道路。

Фото: Ажар Қанатбекқызы

主要合作伙伴 —— 北京金一控股集团

在访问北京期间，双方还与北京金一控股集团建立了战略合作伙伴关系。该集团旗下拥有22家控股公司和7家子公司，年营收超过45亿元人民币。该集团宣布，准备在西哈州投资制造业、医药业和教育等多个领域。

西哈州与中国签署的新协议将为该地区的社会经济发展做出重大贡献。这不仅仅是纸面上的计划，而是朝着吸引实际投资、创造就业机会和启动现代化生产设施迈出的一大步。目前的主要任务是有效、按时地实施这些项目。

Фото: Ажар Қанатбекқызы

【编译：小穆】