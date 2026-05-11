哈萨克斯坦与中国加强媒体合作 “丝路之星”第二季筹备启动

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫、哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃以及丝绸之路电视频道总监叶尔克詹·昆图甘一同参加了会见。

会谈中，叶尔兰·卡林介绍了在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦正在推进的文化与人文领域改革情况，并重点介绍了国家在数字化发展以及人工智能广泛应用方面取得的进展。

双方高度评价了去年在哈萨克斯坦成功举办的首届《丝路之星》（Silk Way Star）国际声乐大赛，并围绕今年在中国举办第二季赛事的筹备工作进行了深入交流。

据了解，该项目第一季在中国播出期间，总播放量已突破10亿次。今年，哈萨克斯坦将派出深受中国观众喜爱的歌手露西娅（本名茹和娅·拜杜肯）代表国家参赛。

据悉，《丝路之星》第二季计划于2026年7月在中国义乌进行录制。本季节目共规划10期，预计将在7月底至9月底期间正式播出。值得一提的是，《丝路之星》是亚洲首个此类国际声乐竞演项目，同时也是哈萨克斯坦媒体原创节目首次在中国中央电视台平台落地实施。

慎海雄表示，此类项目能够顺利推进，正是中央广播电视总台与哈萨克斯坦总统广播电视综合体长期富有成效合作的成果体现。

过去两年间，双方机构已共同实施了一系列合作项目，其中包括“阿斯塔纳—北京”电视桥、上海合作组织峰会框架下的电视论坛，以及多部专题报道和纪录片制作。

此外，国务顾问卡林还透露，首届运用人工智能技术拍摄的国际电影节——“阿斯塔纳AI电影节”（Astana AI Film Festival 2026）计划于2026年10月1日至3日在阿斯塔纳举行。届时，以AI技术创作的短片国际竞赛将成为电影节的核心亮点之一。

会谈期间，双方还就文化、人文领域的其他热点议题广泛交换了意见，并商定将在相互理解与友好合作精神基础上，继续深化双边对话与协作。