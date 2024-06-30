哈萨克斯坦与中国铁路货运量同比增长12.4%

其中，1-5月石油出口量增加9万吨，达到12.5万吨；金属矿石出口量增加3.7万吨，达到330万吨；煤炭出口量增加7.9万吨，达到8.25万吨；黑色金属出口量增加29.6万吨，达到44.7万吨；化工产品出口量增加2.1万吨，达到4.3万吨。

此外，面粉出口量增加50%，达到28.2万吨，有色金属出口量达到27.9万吨。植物油出口增加28%，达到8.13万吨。

哈萨克斯坦和中国在 "一带一路 "倡议框架内开展合作。运载汽车、纺织品、建筑材料、植物油、金属矿石、化学品和医疗设备的货车过境哈萨克斯坦。哈萨克斯坦与中国边境的多斯特克-阿拉山口铁路口岸和阿尔滕科尔-霍尔果斯铁路口岸年处理货物量达2800万吨。

预计，随着第三个铁路口岸Bakhty - Chuguchak的投入使用，中国和哈萨克斯坦之间的货物运输量将增至每年4800万吨。为进一步开发哈萨克斯坦的过境和运输潜力，KTZ将新建1300公里的铁路，其中包括多斯特克-莫因特线复线，这将使该路段的运力提升五倍。

4月，哈国家石油运输公司（KazTransOil）向中国转运83.48万吨俄罗斯石油，比去年同期增加1.28万吨。1月转运量为85.56万吨，2月为81.62万吨，3月为83.56万吨。

2023年，哈萨克斯坦对华转运俄罗斯石油998.9万吨。2014-2023年，俄罗斯石油过境运输量为9100万吨。根据与俄罗斯签订的协议，哈方每年向中国转运1000万吨俄罗斯石油。

根据哈财政部国家税收委员会的数据，1-4月，哈萨克斯坦向中国出口石油150万吨，出口金额达10亿美元。相比之下，同期，哈萨克斯坦向意大利出口石油1000万吨，金额达59亿美元，向法国出口石油200万吨，金额达12亿美元。在几年前，哈萨克斯坦尚未与俄罗斯签署转运协议之前，中国在哈萨克斯坦石油进口量上与意大利相当。

【编译：木合塔尔·木拉提】