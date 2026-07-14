哈中外长举行会谈 签署《关于建立国际调解院的公约》

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫访问中华人民共和国期间，与中共中央政治局委员、外交部长王毅举行会谈。

阔谢尔巴耶夫祝贺中方迎来中国共产党成立105周年，并祝贺中国“十五五”经济社会发展规划顺利启动实施。同时，他向中方介绍了哈萨克斯坦新一轮制度改革进展，并表示新宪法已于今年7月1日正式生效。他指出，正在推进的改革旨在进一步巩固法治、完善国家治理体系，为深化国际合作和吸引投资创造更加有利的条件。

双方对哈中永久全面战略伙伴关系的发展现状以及两国元首会晤达成共识的落实情况表示满意。

- 自上次会晤以来，哈中关系继续保持良好发展势头，双边合作各领域均实现稳步发展。- 阔谢尔巴耶夫表示。

王毅表示，中方始终将哈萨克斯坦视为重要战略伙伴，两国领导人之间保持的互信对话是不断深化双边合作的重要基础。

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阔谢尔巴耶夫表示，哈中两国正稳步落实两国元首提出的双边贸易额翻一番目标。中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，2025年双边贸易额达到487亿美元，创历史新高。

双方还重点讨论了科技合作和人工智能领域合作。在上海世界人工智能大会召开前夕，阔谢尔巴耶夫高度评价中方为大会所作的筹备工作，并对中方提出成立世界人工智能合作组织的倡议表示赞赏。

双方还就地区和国际热点问题交换意见，并重申将继续在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）、“中国—中亚”机制等多边框架下保持密切协调与合作。

双方还讨论了两国高层交往日程，并表示将继续共同努力，不断巩固和深化哈中永久全面战略伙伴关系。

会谈结束后，阔谢尔巴耶夫签署了《关于建立国际调解院的公约》，该公约将为哈萨克斯坦加入国际调解院提供法律依据。