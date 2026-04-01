哈萨克斯坦与中国文化交流年京启幕 两国顶尖艺术家同台献艺

哈萨克斯坦共和国副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃与中国文化和旅游部部长孙业礼出席开幕式并致辞。

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

晚会节目编排独具匠心。库尔曼哈兹哈萨克民族乐器乐团与中国歌剧舞剧院民族乐团同台献艺，展现了两国民族音乐的深厚底蕴。

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观众欣赏到了多首经典器乐合奏，包括《Saryarka》《Shalkyma》以及《Birligimiz – kuanysh》。声乐表演环节，既有哈萨克民歌《Samal》《Qazaq Eli》及阿拜传世名曲《Közimniñ qarasy》，也有《我爱你，中国》《故乡的云》《可爱的玫瑰花》《兰花花》等中国家喻户晓的旋律。

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此外，演出还呈现了民族服饰秀《少女之美》，以及《美丽盛典》《草原气息》《精魂》《万马奔腾》《黄河》《水灵》等融合打击乐与精湛编舞的舞蹈作品。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

此次活动由哈萨克斯坦共和国文化和信息部与中华人民共和国文化和旅游部联合主办。

作为2026"中国和哈萨克斯坦文化交流年"的序幕，双方年内还将陆续举办专场演出、主题展览、联合考古及艺术研讨会等一系列交流活动。

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值得注意的是，2026年被正式确定为哈萨克斯坦与中国文化交流年，两国已为全年文化合作制定了详尽的活动计划。

【编译：阿遥】