阿拜州与中国企业签署25亿美元合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）阿拜州州长别热克·瓦里日前在中国北京市会见多家中国企业代表，并签署总金额达25亿美元的合作备忘录，进一步深化双方在工业园区建设、铝加工等领域的投资合作。

访问期间，别里克·瓦利首先与DDS Group公司代表举行会谈。该公司是一家从事产业升级、基础设施建设和产业园区开发的国际工程与投资企业，业务覆盖全球30多个国家。

会谈结束后，双方签署合作谅解备忘录。根据协议，DDS Group计划在阿拜州马坎奇区巴赫特村建设占地3000公顷的工业园区，总投资15亿美元。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

随后，别热克·瓦里与中国工业控股企业嘉晨集团（JiaChen Group）负责人举行会谈。该集团业务涵盖冶金、采矿、耐火材料生产、物流及国际贸易等领域。

会谈结束后，阿拜州政府、辽宁嘉晨控股集团有限公司和新疆三宝实业集团有限公司共同签署合作谅解备忘录，计划在阿拜州马坎奇区建设一座铝厂，项目投资10亿美元。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

此外，别里克·瓦利还考察了中铁建工集团有限公司（CRCEG），并与企业代表就基础设施建设、交通物流网络发展以及建筑领域合作前景进行了交流。中铁建工是中国大型建筑工程企业，长期从事住宅、工业园区、铁路、公路及交通基础设施建设。