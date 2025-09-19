哈萨克斯坦与中国企业签署水资源合作备忘录

文件由哈萨克斯坦水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫与中国电建国际公司董事会秘书、欧亚区域总部副总经理过君毅共同签署。

根据协议，双方将在多个方向深化合作，包括：

水利工程设施的现代化改造与灌溉系统的重建；

通过联合项目开展专业人才培养与经验交流；

水资源管理的数字化转型；

投资引入与节水及资源高效利用；

科学研究与技术合作；

为地下水管理等领域的专家组织培训与能力提升课程。

努尔兰·阿勒达姆加洛夫在签字仪式上表示：

- 我要感谢中国商务部、中国水利部以及中国电建集团为哈萨克斯坦水利行业人员组织培训课程。今年已有四个批次、共125名专家完成了进修培训。随着此次备忘录的签署，这一合作将继续得到延续，未来还将为行业人员开展更多培训课程。

据介绍，明年预计将有200名哈萨克斯坦专家赴中国参加进修培训，相关费用将由中方承担。今年的培训也是由中方全额资助。

【编译：达娜】