别克帖诺夫会见中国环保企业负责人 商讨多城垃圾处理项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前会见中国湖南军信环保集团有限公司董事长戴道国，双方就阿拉木图垃圾焚烧发电项目实施进展以及在哈其他地区拓展相关合作进行了讨论。

据哈萨克斯坦政府新闻处消息，根据此前哈生态和自然资源部与湖南军信环保股份有限公司签署的投资协议，总投资额达1450亿坚戈的阿拉木图垃圾能源化利用项目已于今年5月启动。

戴道国介绍，目前项目正在为启动建筑安装工程做准备。

该项目建成后，日处理垃圾能力最高可达2000吨，发电能力最高可达60兆瓦，每年可减少约20万吨二氧化碳排放，同时每年可节约约80万立方米垃圾填埋空间。项目建设期间预计将创造至少700个就业岗位，投产后可提供120个长期就业岗位。

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别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦总统托卡耶夫高度重视生态责任和生态文化建设。新版宪法已将环境保护确立为国家政策和公民责任的重要原则之一。双方认为，高层达成的相关共识将为进一步深化经贸合作创造有利条件。

会谈期间，双方还就通过在哈萨克斯坦其他地区实施类似项目，进一步扩大垃圾处理领域合作的前景交换了意见。

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会谈结束后，别克帖诺夫责成生态和自然资源部及其他有关国家机关，尽快与该公司研究各项合作事宜，并在一个月内为签署在哈萨克斯坦多座大城市建设垃圾处理厂的相关协议做好准备。

此前，哈萨克斯坦政府已就卡拉干达、阿特劳、阿克托别、巴甫洛达等城市建设垃圾处理厂的相关问题展开研究。