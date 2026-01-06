突厥斯坦州与中国投资者就重点项目开展洽谈

会谈中，努尔阿勒汗·阔谢若夫重点介绍了突厥斯坦州社会经济发展的主要方向，并向中方投资者发出深化合作、携手发展的邀请。他表示，突厥斯坦州发展潜力巨大，尤其在农业领域具备发展深加工产业的良好基础，在工业园区布局制造业项目也拥有广阔空间。州政府希望通过建设新工厂、新企业，不断扩大就业岗位，推动区域经济高质量发展。

青岛万林（Qingdao Wanlin）公司负责人李言涛对州政府为投资者营造良好营商环境表示感谢，并向与会人员介绍了公司拟实施的新项目。同时，他还引荐了随行的多位投资者，表示愿积极参与突厥斯坦州产业发展。

据介绍，中方投资者提出了一系列合作设想，包括建设农产品深加工企业、设立宠物饲料生产厂、投建相关制造业项目，以及在旅游领域规划建设中亚地区规模最大的水上乐园之一等。上述项目将由有关部门进行全面评估，并根据经济可行性和实际效益分阶段推进实施。

州政府方面指出，目前突厥斯坦州招商引资工作持续提速。数据显示，2025年前11个月，全州固定资产投资额达到1.4万亿坚戈，同比增长123%，年度投资计划已提前完成。同一时期内，共有44个项目投入运营，新增就业岗位6637个。

【编译：达娜】