哈萨克斯坦与中国新疆之间的贸易额创历史新高

访问期间，沙卡利耶夫在乌鲁木齐同新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜举行会谈，并就扩大经贸合作、吸引投资、发展区域间互动等问题进行了讨论。

2024年，哈萨克斯坦与新疆维吾尔自治区的贸易额增长了20.5%，达到创纪录的220亿美元。

- 我们认为与中国的伙伴关系不仅体现在政治层面，也建立在信任和友谊的基础之上。新疆对哈萨克斯坦来说是一个特殊的地区。我们是邻国，拥有共同的边界，两国人民关系密切。我们看到，在您的领导下，新疆正在发展，经济持续增长，新的机遇正在涌现。去年，我们与新疆之间的贸易额达到了220亿美元的历史性里程碑。但我相信，我们能够取得更大的成就。我们需要实现贸易结构多元化，推出新产品和新项目，而不仅仅是增加贸易额。哈萨克斯坦已经为此做好了充分准备。我们希望贸易额不仅体现在数量上，更体现在实实在在的利益上，造福两国人民。-沙卡利耶夫说。

会谈的重要成果之一是就制定哈萨克斯坦与新疆之际贸易和经济合作发展路线图。该文件将有助于实现商品供应多元化，发展非初级产品出口，并加强地区间联系。

会谈期间，农产品也得到了特别关注。贸易部长表示，到2024年，哈萨克斯坦对华农产品出口将增长10.5%，达到14.4亿美元。由于对环保产品的需求不断增长，哈萨克斯坦计划增加谷物、油籽及其加工产品的供应。

双方还讨论了跨地区合作的问题。目前，新疆与哈萨克斯坦各地区和城市缔结友好关系的数量位居前列。双方提议重振跨地区合作论坛的工作，并以“友好对话”的形式延续跨境互动的经验。

最后，双方重申致力于扩大贸易和投资领域的合作。阿尔曼·沙卡利耶夫呼吁新疆企业家投资原材料加工、石化和冶金行业，并指出哈萨克斯坦拥有现代化的基础设施和税收优惠政策。

【编译：小穆】