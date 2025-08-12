哈萨克斯坦与中国重汽成立合资公司

根据协议，萨兰机械有限公司（Saran Machinery）正式成立。

该项目是在哈萨克斯坦政府和卡拉干达州政府的支持下，在工业合作发展框架下实施。新工厂将成为哈国商业设备生产发展的重要中心。

该合资公司位于卡拉干达州萨兰市，年生产能力为10 000台设备，其中包括豪沃（HOWO）卡车。

新工厂将配备现代化的技术综合设施，包括哈萨克斯坦首条电泳金属加工生产线。该设备将为车身提供高水平的防腐蚀保护，并显著延长设备的使用寿命。

- 该公司特别重视本地化发展。公司计划使用Qarmet冶金厂生产的镀锌钢车身部件。这将有利于充分利用哈萨克斯坦的原材料，并在国内组织生产周期。-斯卡利亚尔说。

Фото: Үкімет

值得一提的是，中国重汽此前已与哈萨克斯坦当地合作伙伴开展联合生产，建立了合作基础。

新企业旨在提高产能，创造更多就业机会，并提高本地化水平。该项目预计创造多达1000个就业岗位。

在哈萨克斯坦工业发展基金的支持下，技术设备将于2025-2026年分阶段交付。底盘和驾驶室组装设备将于2025年10月交付，喷漆和焊接设备将于2026年第二季度交付。

【编译：小穆】