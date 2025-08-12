18:55, 12 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦与中国重汽成立合资公司
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔12日出席了中国重型汽车集团（Sinotruk）在哈萨克斯坦联合生产商用车的合作协议签署仪式。
根据协议，萨兰机械有限公司（Saran Machinery）正式成立。
该项目是在哈萨克斯坦政府和卡拉干达州政府的支持下，在工业合作发展框架下实施。新工厂将成为哈国商业设备生产发展的重要中心。
该合资公司位于卡拉干达州萨兰市，年生产能力为10 000台设备，其中包括豪沃（HOWO）卡车。
新工厂将配备现代化的技术综合设施，包括哈萨克斯坦首条电泳金属加工生产线。该设备将为车身提供高水平的防腐蚀保护，并显著延长设备的使用寿命。
- 该公司特别重视本地化发展。公司计划使用Qarmet冶金厂生产的镀锌钢车身部件。这将有利于充分利用哈萨克斯坦的原材料，并在国内组织生产周期。-斯卡利亚尔说。
值得一提的是，中国重汽此前已与哈萨克斯坦当地合作伙伴开展联合生产，建立了合作基础。
新企业旨在提高产能，创造更多就业机会，并提高本地化水平。该项目预计创造多达1000个就业岗位。
在哈萨克斯坦工业发展基金的支持下，技术设备将于2025-2026年分阶段交付。底盘和驾驶室组装设备将于2025年10月交付，喷漆和焊接设备将于2026年第二季度交付。
【编译：小穆】