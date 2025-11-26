北哈州深化与中国合作 签署多项战略合作备忘录

在北京，北哈州代表团与中国多家领先企业及科研中心举行会谈，并签署了七项战略合作备忘录。

启动糖厂等关键项目

访问期间，北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫与中国中信建设有限公司（CITIC Construction）总经理杨建强举行会面。双方就扩大合作、发展农产品深加工以及推进矿产资源开发等方向进行了讨论。

从2026年起，北哈州的“Asyl Shugar”有限责任公司将与中信建设合作建设一座糖厂。双方已就此签署战略合作协议。

共建哈中农业科技联合中心

北哈州还与河南省农业投资集团有限公司及以马纳什·霍兹巴耶夫命名的北哈州大学签署协议，决定共同建立“哈中农业科学联合中心”。该中心将致力于推进农业技术转移；开展应用型科研；促进科学、教育与商业的融合，将成为地区农业创新的重要平台。

此外，北哈州大学与中国农业科学院（CAAS） 也达成合作意向，计划在农业科技、联合研究、数字化农业解决方案、人才培训等方面开展合作，并建设支持农业可持续发展的创新平台。

推动工业设备与加工产业合作

“Raduga”有限责任公司与湖北京山轻工机械股份有限公司签署了关于供应高科技设备的备忘录。双方合作将用于建设纸板生产工厂，引入现代技术以提升生产效率，助力地区工业发展。

自2019年以来，中国北京锡玉泽华公司与北哈州“Kazmeel”有限责任公司共同运营的复合饲料厂在穆瑙区稳定运行。为进一步拓展合作，“Kazmeel”公司与区政府签署了新的谅解备忘录。

发展风能项目

在可再生能源领域，北哈州企业与海泰新能源签署合作备忘录，旨在推动风能项目在当地的落地实施。这一协议将为扩大地区风能利用、发展绿色能源奠定基础。

【编译：达娜】