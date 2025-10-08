哈萨克斯坦与中国合作在东哈州建成现代化兽医检疫实验室

该项目是在哈萨克斯坦总统对中国进行正式访问期间，两国政府签署的政府间合作协议框架下落实的。

开幕仪式在东哈州举行，出席嘉宾包括农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫、东哈萨克斯坦州州长东哈州州长努热穆别特·萨赫塔汗诺夫，以及中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖。

Фото: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

“该项目是哈中两国在科技与农业领域深化战略伙伴关系的重要成果。它将促进科学与技术的发展，提高哈萨克斯坦农产品的竞争力，并在保障农产品质量和食品安全方面发挥关键作用。”——萨帕若夫在讲话中表示。

根据协议，中国政府向东哈州政府提供了总价值8.4亿坚戈的99套现代实验设备和家具。新实验室已通过中国及国际ISO 17025标准认证，具备开展兽医诊断、质量监测和食品安全领域高精度检测的能力。这将有助于消除技术性贸易壁垒，进一步推动哈萨克斯坦农产品进入中国及其他国际市场。

实验室设立在哈萨克斯坦农业部下属的兽医控制与监督委员会共和国兽医实验室分支机构基础上。场馆经过全面翻修，更新了工程设施并完善了周边环境。由中方专家完成设备安装与调试，并对哈方技术人员进行了专业培训。

Фото: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

该实验室每年可开展多达55万项高危传染病检测，以及约4000项食品安全指标分析。

仪式期间，还向共和国兽医实验室地区分支机构及东哈州兽医站交付了22辆公务与专用技术车辆，以提升地区兽医系统的机动性与应急能力。

Фото: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

【编译：达娜】