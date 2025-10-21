哈萨克斯坦总统与阿塞拜疆总统听取“中间走廊”发展项目汇报

哈萨克斯坦总统顾问阿塞勒·扎纳索娃详细介绍了“中间走廊”的发展规划。该项目是连接中国、中亚国家与欧洲的主要运输物流通道。

扎纳索娃表示，从中国到阿塞拜疆的货运量持续增长，为“中间走廊”的发展注入了新动力。目前，货物从中国边境运至格鲁吉亚港口仅需15至18天。预计到2030年，该线路的货运量有望增长三倍。

两国领导人还听取了关于提升“中间走廊”效率与竞争力的具体措施，以及强化其在欧亚大陆运输中枢纽地位的相关倡议。

Фото: Акорда

中间走廊，又被称之为跨里海国际运输路线（Trans-Caspian International Transport Route，简称TITR），是中国与欧洲之间三条主要全球贸易通道之一，途经中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其，然后经黑海抵达欧洲。TITR 是一条多式联运路线，于2017年正式运营，全长约1.1万公里，其中陆路段（公路和铁路）约4256公里，海运段约508公里。

【编译：木合塔尔·木拉提】