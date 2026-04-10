参与中东撤侨行动人员获国家表彰 逾万名公民顺利回国

在中东地区空域关闭背景下，相关部门于2026年2月组织并实施了大规模撤侨行动。为表彰在行动中作出重要贡献的航空领域人员，专门举行了授奖仪式。获奖对象包括国家机关及相关机构工作人员、航空公司和机场员工、飞行机组成员以及地面保障人员等行业代表。

罗曼·斯卡利亚尔在致辞中表示：

“我想特别指出，本次工作的组织严密、协同高效。希望这些当之无愧的勋章、奖章以及总统的感谢信，能够激励大家在专业领域不断进步，提升技能、拓展知识，并在今后继续为祖国的繁荣发展作出新的贡献。”

Фото: ҚР Үкіметі

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据了解，今年2月，由于中东地区空域关闭，我国组织开展了大规模公民回国行动。由各相关国家机关和机构组成的跨部门工作组负责统筹实施。

3月3日至13日期间，共执行66架次航班，成功将1万零275名我国公民安全接回。相关航班由Air Astana、SCAT、FlyDubai和Air Arabia等航空公司执飞，航线覆盖迪拜、沙迦、吉达、麦地那和马斯喀特至阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳、阿克套和奇姆肯特等城市。

【编译：木合塔尔·木拉提】