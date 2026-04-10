10:10, 10 四月 2026 | GMT +5
参与中东撤侨行动人员获国家表彰 逾万名公民顺利回国
（哈萨克国际通讯社讯）据政府新闻处消息，哈萨克斯坦第一副总理罗曼·斯卡利亚尔代表总统，向参与从中东国家撤离本国公民行动的国家机关工作人员及航空业代表颁发国家奖励。
在中东地区空域关闭背景下，相关部门于2026年2月组织并实施了大规模撤侨行动。为表彰在行动中作出重要贡献的航空领域人员，专门举行了授奖仪式。获奖对象包括国家机关及相关机构工作人员、航空公司和机场员工、飞行机组成员以及地面保障人员等行业代表。
罗曼·斯卡利亚尔在致辞中表示：
“我想特别指出，本次工作的组织严密、协同高效。希望这些当之无愧的勋章、奖章以及总统的感谢信，能够激励大家在专业领域不断进步，提升技能、拓展知识，并在今后继续为祖国的繁荣发展作出新的贡献。”
据了解，今年2月，由于中东地区空域关闭，我国组织开展了大规模公民回国行动。由各相关国家机关和机构组成的跨部门工作组负责统筹实施。
3月3日至13日期间，共执行66架次航班，成功将1万零275名我国公民安全接回。相关航班由Air Astana、SCAT、FlyDubai和Air Arabia等航空公司执飞，航线覆盖迪拜、沙迦、吉达、麦地那和马斯喀特至阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳、阿克套和奇姆肯特等城市。
【编译：木合塔尔·木拉提】