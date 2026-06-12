咸海与中亚：区域合作能否守住这片“退却的海”

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，中亚国家持续加大力度，应对咸海生态危机带来的长期影响。从北咸海恢复工程，到大规模生态治理项目，再到节水技术推广，一系列举措虽难以让咸海恢复昔日规模，却正在为保住其现存水域、改善区域生态环境发挥作用。

咸海曾是世界大型内陆水体之一。然而，自20世纪下半叶起，阿姆河和锡尔河大量河水被引入农田灌溉，导致咸海水量急剧减少，生态系统遭到严重破坏。随之而来的荒漠化、盐尘暴和社会经济问题，使咸海危机成为中亚最具代表性的生态灾难之一。

共同利益推动区域合作

面对跨境水资源和生态治理问题，中亚国家逐渐认识到，咸海问题无法由任何一个国家单独解决。1993年，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦共同成立国际拯救咸海基金会。该基金会至今仍在协调区域生态项目和水资源合作。

今年4月，国际拯救咸海基金会创始国元首理事会会议在阿斯塔纳举行，并通过《阿斯塔纳声明》。根据相关共识，各方将推动水资源管理体系现代化，发展水资源数字化核算机制。此外，会议还决定将3月26日定为“国际咸海、阿姆河和锡尔河日”。

哈萨克斯坦：北咸海恢复取得实效

在咸海治理方面，哈萨克斯坦取得的成果最为显著。2005年，哈萨克斯坦政府在世界银行支持下，实施“锡尔河河道调节和北咸海保护”项目，并建成科卡拉尔大坝。

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该工程使北咸海水位上升，水体盐度下降，渔业逐步恢复。北咸海水量从18.9立方公里增加至23.5立方公里，生态环境改善也为当地社会经济发展带来积极影响。

目前，哈萨克斯坦计划推进该项目第二阶段，重点是对科卡拉尔大坝进行改造，以进一步提高北咸海水位。未来，北咸海水量有望增加至34立方公里。

如今，小咸海被视为后苏联空间生态恢复的典型案例之一。与此同时，哈萨克斯坦也在推动区域水资源管理现代化，积极倡议建立中亚统一水资源数字核算体系，并为生态项目吸引国际融资。

乌兹别克斯坦：治理“咸海库姆”荒漠

乌兹别克斯坦主要面对的是咸海干涸后留下的生态后果。原咸海海床如今已形成“咸海库姆”荒漠，成为盐尘扩散的重要源头。

近年来，乌兹别克斯坦将荒漠绿化作为重点方向，在超过200万公顷土地上种植梭梭等耐旱植物。这些植物有助于固定土壤，减少盐尘扩散。

与此同时，乌兹别克斯坦持续推进现代水资源管理体系建设，并扩大农业节水技术应用。由塔什干倡议，联合国大会曾宣布咸海地区为生态创新和技术区。此外，联合国咸海地区人类安全多伙伴信托基金也在当地实施医疗、社会和生态项目。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦：水源与能源之间的平衡

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦位于中亚主要河流上游，在区域水资源平衡中具有关键作用。

对吉尔吉斯斯坦而言，保护天山冰川尤为重要。锡尔河发源于天山山系，如果锡尔河水量减少，区域内多项生态治理工程的效果都将受到影响。因此，吉尔吉斯斯坦参与冰川监测项目，并推进水利基础设施现代化。

需要指出的是，吉尔吉斯斯坦自2016年起退出国际拯救咸海基金会，但仍继续参与水资源和能源问题的区域对话。

塔吉克斯坦境内则形成了阿姆河年径流量约60%的水源。塔吉克斯坦高度重视帕米尔冰川保护。在杜尚别倡议下，联合国宣布2025年为“国际冰川保护年”，并将3月21日定为“世界冰川日”。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦认为，下游国家在发展农业的同时，也应考虑上游国家的水电能源利益。如何在农业用水和水电需求之间找到平衡，仍是区域合作的核心议题之一。

土库曼斯坦：推动节水和水资源再利用

土库曼斯坦正致力于提高水资源利用效率，并希望减轻阿姆河流域的生态压力。目前，该国正在实施排水和灌溉回流水收集、再利用项目，并推动滴灌技术应用。

此外，土库曼斯坦也在积极开展荒漠地区绿化工作。2017年至2019年，土库曼斯坦曾担任国际拯救咸海基金会轮值主席国，并协调制定《咸海流域国家援助第四个行动纲领》。专家认为，该文件明确了区域合作的主要方向。

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国际社会持续参与

咸海问题早已超出地区议程，成为全球关注的生态议题之一。目前，联合国、世界银行、欧盟、亚洲开发银行、联合国开发计划署、日本国际协力机构、德国国际合作机构等国际组织和机构均参与了咸海地区治理项目。

相关项目涵盖水利基础设施改造、节水技术推广、生态监测、科学研究以及跨境合作机制建设。

其中，北咸海恢复工程正是在国际支持下取得重要成果。该项目不仅改善了当地居民生活条件，也使国际社会更加关注咸海地区的生态困境。

经济利益仍是主要挑战

尽管中亚国家在咸海治理方面取得一定进展，但危机远未彻底解决。水资源短缺、农业用水需求增长、气候变化和冰川融化，仍是主要挑战。

一个容易被忽视的问题是，中亚各国对水资源的使用方式和发展需求并不完全相同。

经济学博士托隆别克·阿布德罗夫（Толонбек Абдыров）在接受Kazinform记者采访时表示，咸海问题已经不只是生态问题。

他说：“今天的咸海形势，关系到整个中亚的可持续发展。它直接影响经济、粮食安全、居民健康和区域稳定。”

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他指出，近年来中亚国家明显加强了水外交，国际拯救咸海基金会仍在运行，在联合国、世界银行以及其他国际伙伴支持下，多项合作项目正在实施。但现在就说危机已经被彻底克服，还为时尚早。

托隆别克·阿布德罗夫表示：“每个国家都有自身经济利益。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦主要将水资源视为水电能源基础，而哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦则更多依赖水资源发展农业。因此，在能源利益与农业利益之间找到平衡，仍是区域合作的主要任务之一。”

未来取决于更深层次合作

专家认为，若不进一步深化区域合作，咸海的后续恢复将难以推进。尤其是在气候变化背景下，各国需要加强联合科研和数据共享。

水文学家古尔巴拉·奥莫罗娃（Гүлбара Оморова）认为，咸海流域的未来与天山和帕米尔冰川状况密切相关。

她说：“冰川加速融化可能改变未来阿姆河和锡尔河的径流，这必然会影响区域国家的供水安全。”

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古尔巴拉·奥莫罗娃指出，中亚国家应开展联合科学研究，加强数据交换，并对冰川、气候和水资源变化进行系统分析。

过去30年间，中亚国家逐步从水资源竞争转向寻求共同解决方案。北咸海恢复、大规模绿化项目和区域对话机制的发展表明，合作确实能够带来实际成果。

不过，风险依然存在。随着区域人口增长和用水需求上升，咸海问题已不仅是生态问题，更是关系中亚未来发展的战略性挑战。最终能否守住这片“退却的海”，取决于中亚国家能否以更加协调和高效的方式共同应对。