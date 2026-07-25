托卡耶夫向普京赠送瓦利哈诺夫与陀思妥耶夫斯基主题画作

（哈萨克国际通讯社讯）正在俄罗斯鄂木斯克出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京赠送了一幅描绘哈萨克民族杰出学者绍坎·瓦利哈诺夫与俄罗斯伟大作家费奥多尔·陀思妥耶夫斯基的画作。

据总统府新闻局消息，这幅画作以两位历史文化名人为主题，寓意哈俄两国深厚的历史渊源和人文交流传统。

绍坎·瓦利哈诺夫是19世纪哈萨克斯坦著名学者、民族学家、历史学家和旅行家，被誉为哈萨克近代科学事业的奠基人之一。费奥多尔·陀思妥耶夫斯基则是俄罗斯文学史上最具影响力的作家之一，其代表作《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》等享誉世界。

两人于19世纪中叶在鄂木斯克相识并建立了深厚友谊。陀思妥耶夫斯基曾在鄂木斯克服刑，随后在塞米伊（旧称塞米巴拉金斯克）与瓦利哈诺夫多次会面并保持书信往来。这段跨越民族和文化的友谊，至今仍被视为哈俄人文交流的重要象征。

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当天，托卡耶夫总统还前往鄂木斯克退伍军人医院，向父亲、第二次世界大战老兵科梅尔·托卡耶夫纪念铭牌敬献鲜花，并同普京总统举行会谈，就双边合作和国际地区热点问题深入交换意见。

随后，两国元首共同出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛全体会议。