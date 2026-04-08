哈萨克斯坦与巴伐利亚深化合作 2025年双边贸易额达34亿欧元

据总理官网消息，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔会见了由巴伐利亚州国际合作与欧洲事务国务部长埃里克·拜斯文格率领的德国代表团，双方围绕工业、农业、技术和原材料等重点领域合作进行了深入交流。

Фото: gov.kz

会谈中，双方重点讨论了双边合作的现实进展，并回顾了罗曼·斯克利亚尔于2025年4月访问德国慕尼黑期间所达成协议的落实情况。

作为去年访问成果的具体体现，当天稍早前，哈萨克斯坦政府与巴伐利亚州政府正式签署了谅解备忘录。这一文件被视为推动双方合作进一步制度化的重要成果，也为未来经贸与投资合作提供了新的框架支撑。

Фото: gov.kz

罗曼·斯卡利亚尔指出，该备忘录将为深化贸易、经济和投资合作奠定坚实的制度基础，并有助于推动更多高附加值联合项目落地实施。

巴伐利亚州国际合作与欧洲事务国务部长埃里克·拜斯文格则表示，巴方高度重视与哈萨克斯坦的合作关系，并将哈萨克斯坦视为其在中亚地区值得信赖的长期合作伙伴。他强调，相信备忘录相关条款的落实将进一步激活双方企业间联系，扩大工业协作，并推动双边合作迈上更高水平。

作为德国最具实力的经济地区之一，巴伐利亚州目前已成为德国各联邦州中与哈萨克斯坦贸易往来最活跃的地区。

根据德方数据，2025年哈萨克斯坦与巴伐利亚州双边贸易额达到34亿欧元。这一数据表明，哈萨克斯坦不仅是巴伐利亚州在中亚地区的重要合作伙伴，也是其在整个独联体地区最主要的贸易和经济伙伴之一。

【编译：达娜】