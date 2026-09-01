哈通社与阿尔巴尼亚通讯社签署合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克国际通讯社与阿尔巴尼亚通讯社（ATA）签署合作谅解备忘录，为双方深化媒体合作与信息交流开辟新渠道。

哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与阿尔巴尼亚通讯社总干事瓦尔博娜·朱帕（Valbona Zhupa）代表双方签署备忘录。

根据备忘录，双方将开展新闻稿件、图片和多媒体内容交换，并围绕哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚以及国际范围内的政治、经济、文化和体育等重要事件开展联合报道。

“这一伙伴关系有助于进一步扩大哈萨克斯坦总统电视广播综合体在全球信息空间的影响力。作为哈萨克斯坦重要媒体资源之一，综合体长期报道国家元首工作以及国内和地区重大社会政治进程。”卡吉巴耶娃表示。

她指出，发展国际合作是哈萨克斯坦总统电视广播综合体的重点工作方向之一。通过与具有影响力的国际通讯社建立合作伙伴关系，哈萨克斯坦能够向全球受众传递客观、经过核实的信息。

卡吉巴耶娃表示，此次协议将为双方合作开辟新的空间，并进一步加强哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间的信息沟通渠道。

阿尔巴尼亚通讯社总干事朱帕表示，与大型国际通讯社开展合作，对于打击虚假信息、保障可靠新闻传播具有重要意义。

她指出，与哈通社签署合作备忘录，为阿尔巴尼亚与哈萨克斯坦之间搭建了新的信息沟通桥梁，有助于两国公众直接获取有关双方重要事件的准确、一手信息。

根据备忘录，双方除开展政治、经济、文化和体育领域的联合报道外，还将加强记者专业交流，通过培训、经验分享等方式相互提供专业支持，并建立长期合作机制，为两家通讯社之间的持续互动奠定基础。

哈萨克国际通讯社隶属于哈萨克斯坦总统电视广播综合体，是哈萨克斯坦主要大众媒体之一。目前，哈通社以哈萨克文、俄文、英文、中文、乌兹别克文，以及拉丁字母和阿拉伯字母哈萨克文发布新闻内容。

阿尔巴尼亚通讯社（ATA）是阿尔巴尼亚唯一的官方通讯社，并与多家国际通讯社建立了广泛的合作伙伴关系。