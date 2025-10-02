14:05, 02 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦与亚美尼亚加强合作 打击非法移民并便利公民往来
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）10月2日批准了两项涉及与亚美尼亚合作的重要法律文件，内容涵盖打击非法移民及便利两国公民往来。
参议院通过了《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与亚美尼亚共和国政府在移民领域合作协定》的法律。该协定于2024年4月在埃里温签署，旨在为发展双边移民管理合作、保护两国公民权益、打击非法移民以及信息交流建立法律基础。
根据协定，双方将在以下方面展开合作：
交换统计、法律及科研方法信息；
共享在对方境内停留的本国公民信息；
交流经验并提供实际援助；
保障公民权利，包括在许可期限内其家庭成员的居住权；
审议有合法理由在对方境内居留人员的法律地位问题。
协定规定，双方须在30个日历日内履行请求，但若执行请求会损害国家主权、安全、公共秩序，或与本国法律及国际义务相冲突，则可部分或全部拒绝。
负责执行该协定的主管机关为：
哈萨克斯坦方面：内务部、劳动和社会保障部；
亚美尼亚方面：内务部警察局、移民和公民服务局。
参议院还批准了《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与亚美尼亚共和国政府关于公民出行和停留秩序协定》的法律。该协定同样于2024年4月15日在埃里温签署，旨在进一步发展双边友好关系，规范两国公民的出行和停留秩序。
协定规定，两国公民可在对方国家境内享有平等的入境、出境、过境、旅行及停留权利，停留时间自入境之日起最长为90天。暂时停留的公民在入境国境内的前30天内免于向相关部门办理居住登记手续。
此外，协定还扩大了可用的有效旅行证件范围，即今后两国公民可凭身份证件（ID卡）在两国往来通行。
【编译：达娜】