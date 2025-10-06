哈萨克斯坦与阿联酋深化气象领域合作 双方探讨联合科研与培训计划

双方就进一步加强水文气象领域合作及推进联合项目进行了深入讨论。尼桑巴耶夫部长对阿联酋方面在哈萨克斯坦国家气象体系发展中的支持表示感谢，并指出，10月2日由阿联酋国家气象中心、哈萨克斯坦国家气象总局与国家航空导航局三方签署的合作备忘录，将为长期伙伴关系与科研协作奠定坚实基础。

尼桑巴耶夫强调，哈萨克斯坦积极参与世界气象组织的各项倡议和计划，特别是致力于确保世界各国和每个人都能获得及时气象预警的“全民预警（Early Warnings for All）”项目。他还向来宾介绍了哈萨克斯坦国家气象服务在可持续发展方面所开展的工作。

世界气象组织主席阿尔·曼杜斯对哈方的合作与数据支持表示感谢，并建议在可再生能源、卫星监测、农业与道路气象监测等领域扩大服务应用。他同时强调，应充分利用超级计算机进行天气预报、灾害监测及人工增雨作业，以提升气象服务的精准度和应急响应能力。

此外，阿联酋方面提议为哈萨克斯坦与阿联酋气象机构专业人员组织互访培训，以加强专业技能与经验交流。

会议最后，尼桑巴耶夫部长邀请世界气象组织及阿联酋代表团参加将于2026年4月22日至24日在阿斯塔纳举行的区域生态峰会。

【编译：达娜】